MEB’den okulların fahiş fiyat artışına soruşturma

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Bakanlık, kademe başlangıç sınıfı olarak belirlenen okul öncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflara fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik titiz bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda MEB, velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) yer alan son iki yılın verilerini inceledi. Aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettikleri tespit edildi. Bu özel okulların ‘etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti’ ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu belirlendi. Bakanlığa ulaşan şikâyetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken Ticaret Bakanlığınca da fahiş ücret artışı yapan kurumlar takip ediliyor.

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ÜCRETLER KONUSUNDA DÜZENLEME YAPILMIŞTI

MEB, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 3 Ocak’ta yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebilecekleri ücretler konusunda yeni bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme ile söz konusu mevzuata ‘Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz’ hükmü getirilmişti. Bu kapsamda okulların, kademe başlangıcı olan anaokulu, 1, 5 ve 9’uncu sınıf ücretler belirlenirken sunulan hizmetle orantılı olmayan fahiş artışları yapamayacakları hüküm altına alınmıştı.

KÂR AMAÇLI FAALİYET GÖSTEREMEZLER

Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun ilgili maddesindeki ‘Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler ancak Türk millî eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkân verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler’ hükmü, okulların sadece kâr amaçlı faaliyet gösteremeyeceklerini ifade ediyor.