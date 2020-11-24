MEB’den Öğretmenler Günü’ne özel klip
MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı klibi yayınladı. Ayten Alpman’ın 1972’de seslendirdiği ’Bir Başkadır Benim Memleketim’ isimli şarkıdan uyarlanan ’Bir Başkadır Benim Öğretmenim’ isimli eseri ise Sertap Erener seslendirdi.
Düzenlemesini müzisyen Emre Kula’nın yaptığı eser, Öğretmenler Günü için Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Bakan Ziya Selçuk’un resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Klipte, pandemiden dolayı okullarda çekilmiş arşiv görüntülerinin kullanıldı.
Bakan Selçuk, klipte bilgi ve sevgileriyle çocuklara ışık olan öğretmenlerin; görevde olan 1 milyon öğretmen, yıllarca büyük bir fedakarlıkla eğitim meşalesini taşıyan emekli öğretmenler ve şehit öğretmenlerle ebediyete uğurlanan tüm öğretmenleri temsil ettiğini söyledi. Selçuk açıklamasının devamında "Şarkıyı öğretmenlerimize uyarlayan ve güzel sesiyle bizlere ulaştıran sanatçımız Sertab Erener ve müzisyen Emre Kula’ya, klibin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 2012 yılında yitirdiğimiz, bizi bu unutulmaz şarkıyla birbirimize kenetleyen Ayten Alpman’ı da saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
Yürekleri “memleket”imizde birleştiren merhum sanatçımız Ayten Alpman’a; sözleri öğretmenlerimize uyarlayarak içten yorumunu katan değerli Sertab Erener’e, düzenleyicisi Emre Kula’ya ve emeği geçen herkese çok teşekkürler.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 23, 2020
Öğretmenlerimize hediyemiz olsun...#benimöğretmenim pic.twitter.com/44bslzfXM1
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