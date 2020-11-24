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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

MEB’den Öğretmenler Günü’ne özel klip

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MEB’den Öğretmenler Günü’ne özel klip
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MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı klibi yayınladı. Ayten Alpman’ın 1972’de seslendirdiği ’Bir Başkadır Benim Memleketim’ isimli şarkıdan uyarlanan ’Bir Başkadır Benim Öğretmenim’ isimli eseri ise Sertap Erener seslendirdi.

Düzenlemesini müzisyen Emre Kula’nın yaptığı eser, Öğretmenler Günü için Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Bakan Ziya Selçuk’un resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Klipte, pandemiden dolayı okullarda çekilmiş arşiv görüntülerinin kullanıldı.

Bakan Selçuk, klipte bilgi ve sevgileriyle çocuklara ışık olan öğretmenlerin; görevde olan 1 milyon öğretmen, yıllarca büyük bir fedakarlıkla eğitim meşalesini taşıyan emekli öğretmenler ve şehit öğretmenlerle ebediyete uğurlanan tüm öğretmenleri temsil ettiğini söyledi. Selçuk açıklamasının devamında "Şarkıyı öğretmenlerimize uyarlayan ve güzel sesiyle bizlere ulaştıran sanatçımız Sertab Erener ve müzisyen Emre Kula’ya, klibin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 2012 yılında yitirdiğimiz, bizi bu unutulmaz şarkıyla birbirimize kenetleyen Ayten Alpman’ı da saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

 

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