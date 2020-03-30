MEB'den öğrenciler için günlük program

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her kademedeki öğrenciler için günlük program hazırladı. Programda oyunlar da var, etkinlikler, deneylerde... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çocuklarımızın evde geçirdikleri vakti planladık ve sınıflara göre örnek bir program oluşturduk. Bu programı kullanabilir ya da kendi programınızı oluşturabilirsiniz. Mühim olan hazırladığınız plana sadık kalarak günü verimli kılmak için çabalamak."

İŞTE KADEME KADEME O PROGRAMLAR:















