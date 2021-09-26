MEB’den İzmir Necatibey Ortaokulu ile ilgili açıklama

Haberin Devamı

“İddiaların gerçek dışı ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik iddiaların yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyuldu” denilen açıklama şöyle:

KÜLTÜR MİRAS KAPSAMINDA OLDUĞU DOĞRU DEĞİL

“Söz konusu haberlerde yer alan Necatibey Ortaokulunun kültür mirası kapsamında olduğu bilgisi doğru değildir. Okulumuz, İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararında yer aldığı üzere, kültür varlığı niteliğini taşıyor, bu nedenle Kurul tarafından bu taşınmazın tescil edilmesinin uygun olmadığına karar verildi.

TEKNİK İNCELEME YAPILDI

Ayrıca, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depreminde Necatibey Ortaokulu'nun hasar almadığı ve deprem dayanıklılığı ile ilgili teknik inceleme yapılmadığı bilgisi de gerçeği yansıtmıyor. Okulun yıkım ve yeniden yapım kararı; tahkik sonuçları, mevcut binanın günümüz eğitim öğretim ihtiyaçlarına cevap verememesi ve bölgenin derslik ihtiyacı değerlendirilerek alındı.

AĞAÇLAR KESİLMEDİ

Okul bahçesindeki 100 yıllık ağaçların kesildiği bilgisi de doğru değildir. Ağaçlar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından incelenmiş ve ağaçların bir kısmının “orman ağacı” niteliğinde olmadığı için kesilmesinin herhangi bir izne tabi olmadığı, diğer kısmının da kesilmesinde ormancılık açısından sakınca olmadığı belirtildi. Ayrıca yeniden inşa edilecek okulumuzun bahçesine 65 adet yetişmiş ağaç dikilecek.

Haberin Devamı

MÜLTECİ İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Okulun mültecilere verildiği iddiası da doğru değildir. Söz konusu projeler kapsamında Bakanlığımız tarafından inşa edilen tüm okullar, devlet okulu niteliğinde olup adrese dayalı sistemle öğrenci kabul ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”