MEB'den 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne destek

Bakanlık yöneticileri ve 81 il milli eğitim müdürünün katılımıyla yapılan ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nin 2021’ yılı ilk performans değerlendirme toplantısı, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında düzenlendi. Toplantıda, projenin ilk üç aylık bölümü, proje performans göstergeleri dikkate alınarak değerlendirildi.

Proje kapsamında 1000 okula 1000 kütüphane kuruldu, 200 milyon liralık bütçenin 85 milyon lirası 2020'de kullanılarak, bu okulların mevcut laboratuvar ve atölyeleri güçlendirildi. Ayrıca, projede yer alan okulların bakım ve onarımlarına da öncelik verildi. 2021 yılı için güçlendirme kapsamındaki okullara 250 milyon lira ödenek tahsis edildi. Proje kapsamındaki okullarda öğretmenlere yönelik ilk yardım, fikri mülkiyet hakları ve ölçme ve değerlendirme yöntemleri eğitimleri de sürdürülüyor.

'Her Şey Takvimine Göre İlerliyor'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' ile bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmayı, diğer taraftan da okullar arası başarı farklarını azaltmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Projeyi 3,5 ay önce başlattık. 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje. Şu an her şey takvimine göre ilerliyor. Bugüne kadar okullarımıza 176 milyon lira yatırım yaptık. Bu toplantıda da projenin 3,5 ayını ve önümüzdeki aylarda yapılacak çalışmaları da ayrıntılı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik."