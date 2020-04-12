MEB'den, 'Merak Gıdıklayan Sorular'a yanıtlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim sürecinde evde eğitimlerini sürdüren çocukların merak duygusunu canlı tutmak için 'Merak Gıdıklayan Sorular' serisini başlattı. MEB, çocukların merakı için gayret sarf eden velilere destek olmak, öğrenme isteğini artırarak daha keyifli hale getirmek için TRT EBA TV kanallarına yeni içerikler hazırladı. Bu kapsamda çocuklar tarafından Bakanlığın 'tanitim@meb.gov.tr' adresine gönderilen, günlük hayata, bilime ve tabiat olaylarına yönelik soruların yanıtları yayınlandı.

YÜZLERCE SORU YANITLANDI

Bilimsel ya da teknik cevaplar çocukların diline ve öğrenme düzeyine uygun yanıtlanarak hazırlandı. Videolar, 'Merak Gıdıklayan Sorular' serisi adıyla TRT EBA TV'de teneffüs aralarında yer alıyor. Sorulara uygun seslendirmelerle oluşturulan görsellerle kullanılan müzikler Bakanlığın uzman ve öğretmenleri hazırladı. Bu kapsamda, "Navigasyon uygulamaları nasıl çalışır?", "Balıkların kulakları var mıdır?", "Yıldızlar nasıl kayar?", "Ahtapotların kaç kolu vardır?" gibi yüzlerce soruya yanıt verildi. MEB uzmanlarının, bilim, sanat, spor ve yaşam alanlarında farklı içerikler geliştirmeye devam edeceği öğrenildi.

MERAK ETTİKLERİNİZİ İLETİN

Milli Eğtim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden "Çocuklarımızın merak ettiği bunun gibi yüzlerce soruyu ve cevaplarını TRT EBA TV kanallarında veriyoruz. Çocuklarınızın merak ettikleri soruları tanitim@meb.gov.tr adresine iletin, çocuklarımız için cevaplarını TRT EBA TV kanallarında verelim" çağrısında bulunmuştu. Çocuklar, merak ettiği sorularını 'tanitim@meb.gov.tr' adresine iletebiliyor.