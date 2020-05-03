Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, lise Ã¶ÄŸrencilerinin yapay zekadan dijital gÃ¼venliÄŸe biliÅŸim teknolojileri alanÄ±ndaki becerilerini geliÅŸtirmek amacÄ±yla uluslararasÄ± akredite yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirme programlarÄ±nÄ± eriÅŸime aÃ§tÄ±.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, 2023 EÄŸitim Vizyonu hedefleri doÄŸrultusunda, MEB ile Google ve Cisco iÅŸ birliÄŸinde, Ã¶ÄŸretmenlerin mesleki ve bireysel geliÅŸimlerinin desteklenmesine yÃ¶nelik biliÅŸim teknolojileri alanÄ±nda uzaktan eÄŸitim faaliyetleri dÃ¼zenlendiklerini, bu eÄŸitimleri lise kademesindeki Ã¶ÄŸrencilere de aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. "Ã–ÄŸrencilerimiz iÃ§in baÅŸlatÄ±lan bu eÄŸitimlere, Android mobil uygulama geliÅŸtirmek iÃ§in gerekli teorik bilgiler ile programlama dillerini Ã¶ÄŸrenecekleri ve bol bol pratik yaparak eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici uygulamalar yazacaklarÄ± Ã¼Ã§ yeni eÄŸitim daha eklendi" bilgisini veren SelÃ§uk, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â Â Â Â Â

"Google iÅŸ birliÄŸinde 'Flutter ile YazÄ±lÄ±m GeliÅŸtirme' ve 'Kotlin ile YazÄ±lÄ±m GeliÅŸtirme' android uygulama eÄŸitimleri, Ã–ÄŸretmen YetiÅŸtirme ve GeliÅŸtirme Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Youtube kanalÄ± Ã¼zerinden tÃ¼m Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmenlerin eriÅŸimine aÃ§Ä±ldÄ±. Google ve Cisco iÅŸ birliÄŸinde hazÄ±rlanan bu programlarla Ã¶ÄŸrencilerin mobil uygulama oluÅŸturma, yapay zeka, gÃ¶mÃ¼lÃ¼ sistemler, robotik, big data konusundaki bilgi ve becerilerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefliyoruz."Â Â Â Â Â

AÃ‡IK KAYNAK KODLU Ä°KÄ° FARKLI YAZILIM ERÄ°ÅžÄ°MDE

"Flutter ile YazÄ±lÄ±m GeliÅŸtirme" Android, iOS, Windows, Mac, Linux, Google FuÅŸya ve web iÃ§in uygulamalar geliÅŸtirmek amacÄ±yla kullanÄ±lan ve birden Ã§ok platformda Ã§alÄ±ÅŸan uygulamalar geliÅŸtirilebilen, aÃ§Ä±k kaynaklÄ± bir yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirme kiti olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor. Flutter'da yazÄ±lan kodlar ile eÅŸ zamanlÄ±, hem Android hem de IOS iÅŸletim sistemleri ile uyumlu mobil uygulama hazÄ±rlamak mÃ¼mkÃ¼n. Bu eÄŸitim ile Ã¶ÄŸrenciler, kendi uygulamalarÄ±nÄ± yazabilecek ve geleceÄŸin eÄŸitim araÃ§larÄ±nÄ± geliÅŸtirme fÄ±rsatÄ± yakalayacak. Sosyal medya uygulamalarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok bÃ¼yÃ¼k uygulamanÄ±n da kod yapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan "Kotlin" programlama dili ise aÃ§Ä±k kaynak kodlu, nesneye yÃ¶nelik programlama imkanÄ± sunan, Android cihazlar iÃ§in yÃ¼ksek performansa sahip uygulamalar geliÅŸtirmeyi saÄŸlÄ±yor. GeliÅŸmiÅŸ kÃ¼tÃ¼phane yapÄ±sÄ±, Java baÅŸta olmak Ã¼zere diÄŸer kod kÃ¼tÃ¼phaneleri ile uyumluluÄŸu ve az kod ile Ã§ok geliÅŸmiÅŸ ve kararlÄ± uygulamalar yapÄ±lmasÄ±na olanak tanÄ±yor. Program kapsamÄ±nda, Cisco iÅŸ birliÄŸiyle, en Ã§ok kullanÄ±lan programlama dillerinden olan "Python" eÄŸitimi de uluslararasÄ± sertifikalÄ± Ã¶ÄŸretmenler tarafÄ±ndan verilecek.

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