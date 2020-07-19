MEBâ€™den LGS dijital tercih danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, 31 AÄŸustos'ta okullarda yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime baÅŸlanÄ±p baÅŸlanmayacaÄŸÄ± konusuna iliÅŸkin, â€˜Verilere bakarÄ±z, aÄŸustosun sonundaki, eylÃ¼lÃ¼n baÅŸÄ±ndaki tabloya gÃ¶re hareket ederiz.â€™ dedi.

Bakan SelÃ§uk daha Ã¶nce de konu ile ilgili bir aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸ, 'Åžayet okullar gerekli ÅŸartlar saÄŸlanÄ±rsa 31 AÄŸustos'ta aÃ§Ä±labilir denilirse biz bunu aÃ§arÄ±z, hiÃ§bir sorun olmaz. Denilirse ki, 'Bir sÃ¼re aÃ§mayÄ±n... Uzaktan eÄŸitime devam edin' Biz uzaktan eÄŸitime hazÄ±rÄ±z, hiÃ§bir problemimiz yok. EÄŸer denirse ki 'SeyreltilmiÅŸ bir ders Ã§izelgesiyle ve azaltÄ±lmÄ±ÅŸ ders saatleriyle, karma model deneyin...' biz buna da hazÄ±rÄ±z.' demiÅŸti.

SelÃ§uk, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, LGS kapsamÄ±ndaki merkezi sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan merkezi sÄ±nav, yerel yerleÅŸtirme ya da pansiyonlu okullar arasÄ±ndan hangi liseyi tercih edeceÄŸine yÃ¶nelik sorularÄ± bulunan aile ve Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in tercih danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± hizmetini baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te, her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da tercih danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± hizmeti ile Ã¶ÄŸrencilerin ilgi, deÄŸer ve yetenekleri doÄŸrultusunda en uygun Ã¼st Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸmelerine katkÄ± vermeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Bakan SelÃ§uk, ÅŸu bilgileri verdi:Â Â Â

"Kurulan tercih danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± birimlerimiz Ã¶ÄŸrencilere EBA Ã¼zerinden online tercih danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± hizmeti verecek. Bu hizmet, canlÄ± sÄ±nÄ±flarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dijital platformlar Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Rehberlik ve araÅŸtÄ±rma merkezlerimizde (RAM) kurulan tercih danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± birimlerimizce de internete eriÅŸimi olmayan LGS tercihinde bulunacak Ã¶ÄŸrencilerimize telefonla tercih danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± hizmeti verilecek. Ã–ÄŸrencilerimizin 20-29 Temmuz tarihleri arasÄ±nda tercih danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± hizmetini ne zaman alacaklarÄ± konusunda, okul mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri Ã¶ÄŸrencilerimizi bilgilendirecek. Ã–ÄŸrencilerimizi ve velilerinizi tercih danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± hizmetinden yararlanmaya davet ediyoruz."Â Â Â Â Â

13 BÄ°NÄ°N ÃœZERÄ°NDE Ã–ÄžRETMEN GÃ–REV ALACAKÂ Â Â Â Â

Bakan SelÃ§uk, tercih danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± hizmeti iÃ§in rehber Ã¶ÄŸretmenlerin yarÄ±ndan itibaren gÃ¶rev alacaÄŸÄ±na deÄŸinerek, "Bu sÃ¼reÃ§te yaklaÅŸÄ±k 13 binin Ã¼zerinde rehber Ã¶ÄŸretmenimiz, EBA Ã¼zerinden Ã¶ÄŸrencilerimize online danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapacak. Ã–ÄŸretmenlerimiz, EBA Ã¼zerinden gÃ¶rev alacaklarÄ± sÄ±nÄ±ftaki Ã¶ÄŸrencilerle yarÄ±n sabahtan itibaren iletiÅŸime geÃ§ecek." diye konuÅŸtu. Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da sÄ±nava katÄ±lan Ã¶ÄŸrencilere yine rehber Ã¶ÄŸretmenler tarafÄ±ndan tercih danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± hizmetinin baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. BakanlÄ±kÃ§a, LGS kapsamÄ±ndaki merkezi sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tercih sÃ¼reci yarÄ±ndan itibaren 29 Temmuz'a kadar sÃ¼recek.Â Â Â Â Â

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