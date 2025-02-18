MEB’den ‘Kütüphanelerdeyiz’ projesi

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MEB’den yapılan açıklamaya göre; ‘Kütüphanelerdeyiz’ projesi kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneleri düzenli olarak ziyaret etmesi ve kütüphanelerin işleyişini yakından tanıması hedefleniyor. Ayrıca, atölyesi bulunan kütüphanelerin, öğrenciler için okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılması amaçlanıyor.



SOSYAL ETKİNLİK MODÜLÜNE İŞLENECEK

Projedeki etkinliklerde, öğrenciler için kütüphanelere ziyaret planları oluşturulacak ve kütüphane çalışanlarının rehberliğinde bu kurumların işleyişi tanıtılacak. Ayrıca, araştırma yapmak isteyen öğrencilere kitap ödünç alma ve iade süreçleri hakkında bilgi verilecek. Öte yandan okulların belirlediği ders içerikleri, atölye bulunan kütüphanelerde uygulamalı olarak işlenecek. ‘Kütüphanelerdeyiz’ projesi, merkezî olarak tanımlanarak programa katılan öğrencilerin ‘sosyal etkinlik modülü’ne kayıtları sağlanacak.