×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimMEB’den ‘Kütüphanelerdeyiz’ projesi

MEB’den ‘Kütüphanelerdeyiz’ projesi

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Kütüphanelerdeyiz
MEB’den ‘Kütüphanelerdeyiz’ projesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 11:01

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmek ve kütüphanelerin okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılması amacıyla “Kütüphanelerdeyiz” projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kütüphaneleri düzenli olarak ziyaret etmesi hedefleniyor.

Haberin Devamı

MEB’den yapılan açıklamaya göre; ‘Kütüphanelerdeyiz’ projesi kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneleri düzenli olarak ziyaret etmesi ve kütüphanelerin işleyişini yakından tanıması hedefleniyor. Ayrıca, atölyesi bulunan kütüphanelerin, öğrenciler için okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılması amaçlanıyor.

SOSYAL ETKİNLİK MODÜLÜNE İŞLENECEK
Projedeki etkinliklerde, öğrenciler için kütüphanelere ziyaret planları oluşturulacak ve kütüphane çalışanlarının rehberliğinde bu kurumların işleyişi tanıtılacak. Ayrıca, araştırma yapmak isteyen öğrencilere kitap ödünç alma ve iade süreçleri hakkında bilgi verilecek. Öte yandan okulların belirlediği ders içerikleri, atölye bulunan kütüphanelerde uygulamalı olarak işlenecek. ‘Kütüphanelerdeyiz’ projesi, merkezî olarak tanımlanarak programa katılan öğrencilerin ‘sosyal etkinlik modülü’ne kayıtları sağlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanlığı#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Kütüphanelerdeyiz

BAKMADAN GEÇME!