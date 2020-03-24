MEB'den idam videosuna soruşturma

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haber Global'in canlı yayınında eğitim alanındaki yeni tip koronavirüs tedbirleri ve uzaktan eğitim sürecinin ayrıntılarına ilişkin soruları yanıtladı. Velilerin, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girmekte zorlandıklarına ilişkin eleştirilerinin anımsatılması üzerine Selçuk, çocukların konu tekrarı veya öğretmenleriyle iletişim kurmak için EBA'ya girmesinden dolayı yoğunluğun oluşabileceğini ve bunun beklenen bir durum olduğunu söyledi.

Eğitimin asıl TRT EBA TV üzerinden olduğunu, EBA'nın konu tekrarı ve iletişim için kullanılacağını anlatan Selçuk, yoğunluğu engellemek için saatlerin sınıflara göre ayrıldığını belirtti. Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde 18 milyon öğrenciyi aynı anda online yapabilecek bir sistem yok. Bu, Türkiye'de de Avrupa Birliği ülkelerinde de yok. Bunu baştan bildiğimiz için televizyon kanalıyla yapmak istedik. Hemen arkasından da Eğitim Bilişim Ağı'nın kapasitesini birkaç kat arttırdık. Saat düzenlemesiyle de bu yoğunluğun önüne geçeceğiz. Bir haftada üç kanal kurup, bunun içeriklerini oluşturup bütün ülkenin ihtiyacını bu bağlamda giderebilmek gerçekten bizim için büyük bir proje. Ekip arkadaşlarıma, TRT ve TÜRKSAT'a teşekkür ediyorum.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bazı hatalar da bu süreçte yaşanabilir. 100 tane iş yapıyoruz, 99'u çok güzel gidiyor. Bir tanesinde bir problem, hata olunca 'Vay nasıl hata yaparsınız?' Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu projede çalışan ekibine böylesi bir işi bu kadar sürede başarabildikleri için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sürece binlerce gönüllü öğretmen katkı sağladı. Böyle güzel bir topluma hizmet projesini, 'Hata yaptınız' biçiminde ele almak çok insaflı değil. Uzaktan eğitim etkinlik saatinde izletilen eski Başbakan Adnan Menderes'e ilişkin görüntülerle ilgili şunları söyleyebilirim Ben bu işe 'Ziya öğretmen' olarak, pedagojik olarak bakıyorum. Bu mesele, bizim o günkü konumuzla yani dersle ilgili de değil. Bu ders aralarındaki bir etkinlik kuşağıyla ilgili. Etkinlik aralarına belgeseller ya da öğrencilere yararlı olabilecek sanatsal, sportif içerikler konuluyor. Bu içerikler konulurken, tabii süre çok dar olduğu için bütün ekip gece yarılarına kadar çalışıyoruz. O arada isimlendirmede bir hata olmuş. Milli Eğitim Bakanlığı şunu ister mi; bir hafta, 10 günde dünyada bir iki ülkede yapılabilen bir proje yapıyor ve bu projeyi kötülemek için kendi kendimize bir zarar vermeyi herhalde istemeyiz. Bu gözden kaçan bir hata. Bununla ilgili inceleme başlattık zaten. Gece yarılarına kadar uzayan çalışma sırasında bir içerik yerine yanlışlıkla başka bir içerik konuluyor. Ekiplerimiz, kontrollü olarak bu içeriklere bakıyor ve bu kontroller sırasında bir hata olmuş. Bunu projenin tamamını kötüleyecek şekilde ele almak doğru değil. İnceleme süreci hukuksal bir konu ve sürecinin beklenmesi gerekiyor. Eğitimciler olarak, bu meseleye tamamen eğitsel olarak bakarız. Yani hani 'Kim ne yaptı, nasıl yaptı', bu tür bir yargı doğru değil. Hukuksal incelemeye bakmak lazım. Okulların ne zaman açılacağıyla ilgili Bilim Kurulu ile istişare halindeyiz. Yarın Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu ile beraber bir toplantımız olacak. O toplantı sonucunda zaten bir değerlendirme yapılır. Değerlendirmelerin veriye dayalı olarak yapılması gerekiyor. Somut göstergelere bakılarak karar verilecek.

BAKANLIKTA ALINAN ÖNEMLER

Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez binasında da önlemler alındı. Girişten itibaren bütün evraklar, dezenfeksiyon sürecinden geçiyor, kişilerin ateşlerinin ölçülüyor ve meslek liselerinde yapılan tek kullanımlık maskeler veriliyor. Meslek liselerimize çok teşekkür ediyorum. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında bu süreç inanılmaz bir üretime dönüştü. Bu üretim sonucunda da meslek lisesi hayatın içerisine girdi. Biz, cihaz, dezenfeksiyon malzemeleri, tek kullanımlık giysiler, cerrahi maskeler üretiyoruz. Meslek liseleri tam da yapması gerekeni yapıyor.

TOPLANTILARI DİJİTAL OLANAKLARI KULLANARAK YAPIYORUZ

Ortama bağlı maske kullanıyorum. Her yerde her zaman kullanmıyorum, duruma bağlı olarak kullanıyorum. Çok çok acil olmadıkça yüz yüze toplantılarınızı artık yapmıyoruz. Ama muhakkak surette dijital olanakları kullanarak, toplantılarınızı yapıyoruz. Ama bazen muhakkak surette yüz yüze toplantı da gerekiyor o zaman da belirli aralıklarla oturarak, maske takarak, tokalaşmayarak yapıyoruz. Personelin evden çalışmasıyla ilgili olanakları da hazırladık.

SINIF GEÇMEYLE İLGİLİ HUKUKÇULAR ÇALIŞIYOR

Elbette, çocukların yerleşmesiyle ilgili bir sınav yapacağız. Ama bu sınavın tarihi de tümüyle duruma bağlı. Sınıf geçmeyle ilgili de hukukçular çalışıyorlar. Bir dönemden notları var, ikinci dönemle ilgili duruma bakacağız. Bu senaryoların hepsi masada ve çözümleri de hazır merak etmesinler. Sınavları ertelemek gibi bir niyetimiz yok, ancak koşullara göre de tedbirler alacağız. Sınav senesinde olan 8 ve 12'nci sınıftaki öğrenciler televizyonu ve EBA'yı takip etsin.

Mevzuata göre ders verilmeden ücretli öğretmene ödeme yapılamıyor. Ancak istisnai bir durumun söz konusu. Derslere ilişkin telafi yapacağız. Mesela telafiler yazın olsa, telafi programını kim verecek, yazın derse girmeyen ücretli öğretmenler, kadrolu öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler verecek. Yani her şekilde bu tür sorunlara bir çözüm bulmaya çalışıyoruz, teknik ekipler çalışıyor.

ÖZEL OKULLARDAKİ DERSLER TELAFİ EDİLECEK

Özel okullarda yapılmayan derslerin tamamının telafi olarak gerçekleştirilecek. Bu ay verilmeyen dersler başka bir zaman diliminde muhakkak surette yapılacak. 'Yani bu dersler iptal yapılmayacak dolayısıyla konu boşa düştü' diye bir şey söz konusu değil. Bütün özel okulların temsilcileriyle de zaman zaman toplantılar yapıyoruz, görüşüyoruz. Velilerimiz, endişe etmesin, bu telafileri yapacak olan öğretmenlerimiz yine bu okullardaki öğretmenlerimiz. O yüzden, bu ay yapılmamış ama daha sonraki ay telafi edilecek yani her şekilde bu ders yapılacak.

ATAMALARLA İLGİLİ SÜREÇ HEP BELLİ BİR SÜRE ALIR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geleneğinde bu atamalarla ilgili süreç hep belli bir süre alır. Bu dönemde de bunun bir süreci var fakat şu anda bir belirsizlik var. Okul açık mı, değil mi? Ne kadar süre olacak? Bu belirsizlik nedeniyle bu günlerde verilecek kararlara bağlı olarak bu takvim üstünde de çalışacağız. Mevcut atamayı bir yola koyalım hemen arkasından 20 bin ek öğretmen atamasıyla ilgili de çalışmalar devam edecek."