MEB’den güvenli internet ve siber zorbalık kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, teknolojinin doğru kullanımının daha da büyük önem kazandığı bu dönemde çocuklarına rehberlik etmek isteyen ebeveynlere destek olmak için ‘Güvenli İnternet Kullanımı’ ve ‘Siber Zorbalık’ başlıklı iki kılavuz hazırladı. Her iki kılavuz da “Çocuğum elinden telefonu hiç bırakmıyor. Telefon kullanımı konusunda nasıl sınır koyabilirim?”, “Aşırı internet kullanımı çocuğumun gelişimini nasıl etkiler?” gibi soruların yanıtlarını içeren kısa videolarla destekleniyor. Bu videolara kılavuzlardaki kare kodlar aracılığıyla ulaşılıyor.

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI

Güvenli İnternet Kılavuzu’nda çocukların gelişimleri ve çağın gereklerine uyumları için onların internete erişimlerini yasaklamanın etkili bir yöntem olmadığı vurgulanıyor. Teknolojiyi etkili, verimli, uygun ve sorumlu bir şekilde kullanmaları konusunda yol gösterici olunmak gerektiği anlatılıyor. Kılavuzda, çocuklara rehberlik etmek için ailelere öneriler ise şöyle:

Bilgi sahibi olun: Teknoloji kullanımında uzman olmak zorunda değilsiniz, ancak çocuklarınızın kullandıkları teknolojiler ve deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve bunlara aşina olmalısınız. Kendinizi internet konusunda eğitin.

İlgili olun: Çocuğunuzun çevrim içi faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olun. Çevrim içi faaliyetlerini kontrol edin, ne yaptığı ve neden yaptığı konusunda onlarla konuşun.

Ortak kullanım alanları oluşturun: Çocuğunuzun internet erişiminde kullandığı araçları (bilgisayar, cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar vb.) yatak odalarının dışında ortak kullanım alanında bulundurun. İnternette gezinmeyi öğrenin. Çocuğunuzun ziyaret ettiği siteleri siz de ziyaret edin.

Güvenlik tedbirleri alın: Telefonunuza şifre/parola koyun. İnterneti ne zaman, nerede ve nasıl kullanacağına yönelik birlikte kurallar koyun. Çevrim içi geçireceği süreyi çocuğunuzla birlikte belirleyin ve bu konuda esnemeyin.

Bilinçli hareket edin: Çocuğunuza eleştirel düşünmeyi öğretin. Çocuğunuzun güvenli ve güvenilir web sitelerini ve uygulamaları belirlemesinde yardımcı olun. İçerikleri tıklarken, indirirken, yüklerken ve postalarken dikkatli olmaları konusunda onları teşvik edin.

Çocuğunuzun ekranı siz olun: Çevrim içi davranışlarınızlave teknoloji kullanımınız ile çocuğunuza örnek olun. Çocuklarınızla ilgili bilgileri ve fotoğrafları paylaşırken dikkatli olun.

SİBER ZORBALIK KILAVUZU

Siber Zorbalık Kılavuzu’nda ise ailelerin izleyebilecekleri doğru yöntemlerin ipuçları veriliyor. Siber zorbalığa maruz kalmanın ayırt edici bir belirtisinin olmadığı vurgulanarak ailelere çocuklarındaki davranış değişimlerini takip etmeleri öneriliyor. Kılavuzda ayrıca en iyi çevrim içi güvenlik stratejisinin çocuklarla konuşmak olduğunun altı çiziliyor. Kılavuzda ailelere öneriler şöyle:

Bilgi sahibi olun: Teknoloji kullanımının olumlu ve olumsuz yönleri hakkında araştırma yapın, bilgi edinin ve bu bilgileri çocuklarınızla paylaşın. Siber zorbalık hakkında araştırmalar yapın. Çıkan yayınları, araştırmaları ve önlenmesi için yapılan çalışmaları takip edin.

Çocuğunuzla konuşun: Çocuğunuzla konuşmak onun internet, sosyal medya ve akıllı telefonu ne şekilde kullandığını anlamanıza yardımcı olur. Onunla konuşarak çevrim içi dünyasında ne yaptığını, hangi siteleri ziyaret ettiğini, çevrim içinde kimlerle ve ne şekilde iletişim kurduğunu öğrenin.

Sınır koyun: Çocuğunuzun ne yapabileceği ve yapamayacağı konusunda sınır koyun. Ekran başında geçirdiği süreyi ve ziyaret ettiği siteleri kısıtlayın.

Hatırlatmalarda ve tavsiyelerde bulunun: Onlara ”Başkalarına karşı saygılı ol. Çevrim içi olduğunda söylediklerine ve gönderdiğin resimlere dikkat et. Başkalarına ait bilgileri ve görüntüleri onların izni olmadan paylaşma ve etiketleme. Parolanı gizli tut.” önerilerinde bulunun.

‘ANNE BABALARA UYGULANABİLİR ÖRNEKLER SUNDUK’

Küresel salgın sürecinde öğrencilere akademik destek sağlamanın yanı sıra onların ve ebeveynlerinin psikolojik sağlamlığının korunmasına da önem verdiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:

“Fiziksel mesafelerin olduğu bu dönemde biz de teknoloji sayesinde öğrenci, öğretmen ve velilerle iletişimimizi hiç kesmeden yoğun bir şekilde sürdürebildik. Hemen hemen her buluşmamızda ailelerden ‘teknolojinin doğru kullanımı’ konusunda sorular geldi. Tüm sorulara yanıt verebilmek, çocuklarımıza rehberlik etmeleri için anne babalara destek olabilmek için uzmanlarımız önemli bir hazırlık yaptı ve sonuçta bu bilgiler iki kılavuzda toplandı. Kılavuzlarının içeriğinde anne babalara bu süreçte ne yapmaları, nasıl davranmaları ve ne gibi önlemler almaları gerektiği konusunda kısa ve uygulanabilir öneriler sunduk. Anlatılanları kare kodlar aracılığıyla ulaşılabilecek videolarla da destekledik. Kılavuzlardaki kare kodları tarayan velilerimiz sorularına uzmanlarca verilmiş yanıtları bulabilecek.”