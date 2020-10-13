MEB'den dilekçe açıklaması

İlkokul 1, 2, 3 ve 4, ortaokul 8, lise hazırlık ve 12’nci sınıflarla özel eğitim öğrencileri ve köy okulları yüz yüze eğitime başladı. Veliler çocuklarda ateş, öksürük, ishal gibi şikayetlerin görülmesi, aile içerisinde solunum yolu enfeksiyonu hikayesi olması ya da Kovid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda okul yönetimine haber vermesi ve çocuğunu okula göndermemesi konusunda bilgilendirildi.

Bu bilgilendirmenin yapıldığına dair de veliler Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname'yi imzalıyor. MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada asılsız taahhütname metinine de yer verilerek doğru metnin içeriği paylaşıldı. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı’nın Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır. Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz. Veliye 'tıbbi müdahale' adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez" denildi.