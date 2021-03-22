MEB’den Dijital Eğitim Platformu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Bankası ile yaptıkları projede, ‘seç-beğen-izle’ formatında, isteyen herkesin istediği alanda eğitim alabileceği, büyük bir dijital platform kurulum çalışmalarına başlandığını söyledi. Bakan Selçuk, COVID-19 salgını sona erdiğinde, uzaktan eğitimin ve çevrim içi platformların Türk eğitim sistemindeki yerinin nasıl olacağıyla ilgili açıklamalar yaptı. Uzaktan eğitimin iki yıl önce açıkladıkları 2023 Eğitim Vizyonu, ‘ortaöğretim tasarımı’ ve benzeri planlamaların içerisinde yer aldığını belirten Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

“O dönemde uzaktan eğitim zihinlere yerleşmedi ve çok fazla soru aldık. Türkiye'nin tüm illerinde yüz tanıma sistemlerinin entegre edildiği dijital sınav merkezleri açtık. Ayrıca liselerde günlük 8-10 saat süren dersleri 6-7 saate indirip geriye kalan 2-3 saatte gençlerin sanat, bilim, kültür, spor, kulüp çalışmaları, projeler ve Ar-Ge ile uğraşmasına fırsat verilmesi konusuna da kafa yorduk. Bizim çocuklarımız liselerde 13-14 ayrı ders alıyor da neden Anglosaksonlar 5-6, azami yedi ders alıyor? Bunun yanıtını vermek zorundayız. Hibrit eğitim modelleri, yani yüze eğitim ağırlıkta olmak üzere sertifikalandırılmış ve gerekirse diplomaya dönüşebilecek uzaktan eğitim platformları giderek daha da yaygınlaşacak. Dünya Bankası ile yaptığımız projede 'seç-beğen-izle' formatında, isteyen herkesin istediği alanda eğitim alabileceği, büyük bir dijital platform kuruyoruz.

PLATFORMDA HER ALANDA EĞİTİMLER YER ALACAK

Bu platformda, enstrümandan arıcılığa, ilkyardımdan satranca hemen her alanda eğitimler yer alacak. Öğretmen ve yönetici eğitimlerinin tamamı, öğrencilerin derslerinin bir kısmı, veli eğitimleri bu platformdan yapılabilecek. Bu platformla 7'den 70'e herkes, istediği yüz binlerce eğitim içeriğine kolay ve ücretsiz erişim sağlayabilecek. Eğitimlerin, Mesleki Yeterlilik Kurumundan onaylanarak sertifikalandırılabilmesi gündeme gelecek. Bu platforma isteyenler, mobil cihazlardan, televizyonlardan ya da bilgisayarlardan, EBA destek merkezlerinden ya da halk eğitim merkezlerinden ulaşabilecek. Evde otururken mobil telefondan takip edilerek bir konuda sertifika alınabilir. Yani bu iş böyle olmalı. Türkiye'nin geleceği, dünyanın geleceği, sürekli yenilenen iş kolları, sürekli yeni beceriye ihtiyaç duyulan iş kollarında mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme kapsamında hangi beceriye ihtiyaç varsa bunların tamamını halledeceğiz.

PLATFORM DÜNYA ÇAPINDA OLACAK

Platform çok büyük bir proje ve Dünya Bankasından alınan büyük bir bütçeyle gerçekleştirilecek. Bu, dünya çapında bir platform olacak, bu platformun yurtdışı tarafı da olacak. Altyapı çalışmaları sürüyor. Platform, hayat boyu öğrenmeden örgün eğitime, öğretmenlerin mesleki gelişimine kadar tüm ihtiyaçlara cevap verecek bir platform olacak. 'Kendim için ne yapabilirim? Danışmanlık desteği hizmeti istiyorum.' diyen de bu platforma başvuru yapabilecek. Bu toplumun tüm eğitimsel ihtiyaçlarını tanımlayan bir çerçeve olacak. Biz bunu 1.5-2 yıl içinde belli bir noktaya getirebiliriz.

YENİ DÖNEMDE, BAZI DERSLER UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK

Bazı derslerin uzaktan eğitimle verilmesi konusunda mevzuat ile ilgili bazı taslaklar hazırladık. Bu yılın eylül ayında, yani yeni eğitim-öğretim döneminde liselerdeki bazı derslerin ya da ortaokuldaki bazı seçmeli derslerin hangilerinin uzaktan verilebileceğiyle ilgili bir ön değerlendirme yapıldı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı da uzaktan eğitimle verilecek derslerin hangileri olacağına çalışıyor. Biz bu dersleri kredi olarak da sayacağız. Bunun için öğrencinin kayıt olması gerekecek.”

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDEN BAŞKA ÇIKIŞ YOK

“2023 Eğitim Vizyonu'na uzaktan eğitimi alırken bu konunun bu kadar hızlı gelişeceğini düşünmüş müydünüz?" sorusunu yanıtlayan Selçuk, "O dönem, ülke ölçekli bütünsel olarak değil de bu konuda pilot çalışmalarla küçük küçük ilerleyebilirim, diye düşünmüştüm. Belki 10 yıl uğraşsak öğretmenlerimizin dijital becerilerinin dönüşümünü bu kadar hızlı sağlayamazdık. Salgın 1-2 ay sürse yine sağlayamazdık, uzun süren bu salgın neticesinde, artık başka çıkış yok ve bunu yapmak durumundayız, noktasına geldik hepimiz" dedi.