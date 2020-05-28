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Hürriyet
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 16:32,Son Güncelleme:

MEB’den çocuklara ‘Oyun Alfabesi’

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MEB’den çocuklara ‘Oyun Alfabesi’
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklar için ‘Oyun Alfabesi’ hazırladıklarını belirtti. Selçuk, çocuklardan da öneri beklediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, evde kalma sürecinde küçücük bir odada oyun oynayan çocuklar için Dünya Oyun Oynama Günü kapsamında ‘Oyun Alfabesi’ hazırladıklarını belirtti. Bakan Selçuk, "Dünyanın en yetenekli tiyatrocuları olan çocuklarımızdan da önerilerini 'oyunalfabesi@meb.gov.tr'ye göndermelerini bekliyoruz" dedi.

‘Oyun Alfabesi’nde her harfe ayrılan kutuda bir oyun yer alıyor. İsteyen çocuklar, alfabedeki oyunlara benzer şekilde hazırladıkları oyunları, bakanlığın ‘oyunalfabesi@meb.gov.tr’ adresine gönderecek. Bakanlık, gelen oyunları, ‘Çocukların Dilinden Oyunlar’ adıyla kitaplaştıracak.

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