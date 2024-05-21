MEB’den çevrim içi YKS denemesi

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MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, YKS’ye hazırlanan öğrencilerin seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermeleri amacıyla ‘YKS’ye Doğru 2024’ adıyla Türkiye geneli çevrim içi YKS denemesi yapacak. Sınav, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için ayrı günlerde yapılacak. TYT 25 Mayıs, AYT 26 Mayıs ve YDT ise 27 Mayıs’ta saat 10.00-20.00 saatleri arasında uygulanacak. Öğrenciler sınava, belirlenen saat aralıklarında istedikleri zaman diliminde katılabilecek. Sınav sonuçları 28 Mayıs’ta açıklanacak.