×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimMEB’den çevrim içi YKS denemesi

MEB’den çevrim içi YKS denemesi

Güncelleme Tarihi:

#MEB#YKS#Deneme
MEB’den çevrim içi YKS denemesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 15:41

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 25-27 Mayıs tarihlerinde ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere çevrim içi ortamda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) denemesi yapılacak.

Haberin Devamı

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, YKS’ye hazırlanan öğrencilerin seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermeleri amacıyla ‘YKS’ye Doğru 2024’ adıyla Türkiye geneli çevrim içi YKS denemesi yapacak. Sınav, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için ayrı günlerde yapılacak. TYT 25 Mayıs, AYT 26 Mayıs ve YDT ise 27 Mayıs’ta saat 10.00-20.00 saatleri arasında uygulanacak. Öğrenciler sınava, belirlenen saat aralıklarında istedikleri zaman diliminde katılabilecek. Sınav sonuçları 28 Mayıs’ta açıklanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB#YKS#Deneme

BAKMADAN GEÇME!