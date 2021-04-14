MEB’den beceri temelli kitap seti

Derslerin öğretim programlarının kazanımları esas alınarak hazırlanan ve 1.729 etkinlikten oluşan kitap seti Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinde erişime açıldı. Salgın sürecinde oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirmek için Bakanlığın tüm birimlerinin her kademe için ilave kaynak hazırladığını belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, söz konusu desteklerin giderek artacağını söyledi.

Millî Eğitim Bakanlığı, salgın sürecinin başından bu yana her kademedeki öğrencilere özel hazırlanan kaynak destekleri ile öğrenme kayıplarının en aza indirilebilmesini amaçlıyor. 11’inci sınıflar için hazırlanan beceri temelli etkinlik kitapları tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, İngilizce ve Almanca derslerini kapsıyor. Erişime açılan etkinlik kitap setinde, 10 dersten 1.729 etkinlik yer alıyor. Etkinliklere eklenen karekodlar aracılığıyla, öğrencilerin, etkinliklerle ilişkin kazanımların bulunduğu ders kitabı sayfalarına ulaşmaları da sağlanıyor.

DESTEKLERİMİZ GİDEREK ARTACAK

Tüm dünyada COVID-19 salgını nedeniyle zorlu bir süreç yaşandığına dikkati çeken Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, süreçte oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirmek için tüm birimlerin ilave kaynaklar oluşturduğunu açıkladı. Bu kapsamda çok sayıda destek paketinin daha önce paylaşıldığını belirten Bakan Selçuk, “Salgın sürecinde her bir öğrencimize ulaşmak, ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak sunmaya devam ediyoruz. 9 ve 10. sınıflar için hazırladığımız beceri temelli etkinlik kitap setine 11. sınıflar için de kitaplar ekledik. 11’inci sınıf öğrencilerimizi desteklemeyi amaçlayan ve 1.729 etkinlik içeren beceri temelli etkinlikler kitap setini bugün paylaştık. Aynı setin 9 ve 10’uncu sınıflar için olan kitaplarını daha önce yayımlamıştık. Bu desteklerimiz giderek artacaktır.” dedi.