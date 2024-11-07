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MEB’den ara tatil etkinlik önerileri

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Temel Eğitim Genel Müdürlüğü#Aile Ve Çocuk Ara Tatil Etkinlik Takvimi
MEB’den ara tatil etkinlik önerileri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 16:41

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 'oyun', 'deney' ve 'sanat' gibi kategorilerde çeşitli etkinliklerin yer aldığı 'Arada 1 Tatil Dergisi'  yayımlandı. Diğer yandan okul öncesi öğrencileri için de velilerin öğrenme süreçlerinde rol alması ve çocukları ile nitelikli zaman geçirmesi amacıyla ‘Aile ve Çocuk Ara Tatil Etkinlik Takvimi’ erişime açıldı.

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MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan takvimde, ailelere 11-15 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatil dönemi boyunca çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçirebilmeleri için günlük etkinlik önerileri sunuldu. İlkokul öğrencileri için, 'Atatürk’ün anıları', 'söz varlığımız' 'robotik kodlama' gibi konularda içerikler hazırlandı. Ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan dergide ise Anıtkabir ile çeşitli müzelere sanal gezintiler, geri dönüşüm ve sıfır atık farkındalığını artıracak etkinlikler ile 'siber güvenlik' üzerine eğitsel oyunlara yer verildi.  Takvim, çocukların aileleri ile doğada zaman geçirmesi için ‘doğa zamanı’, ailece evde yapılacak bir etkinlik veya bir oyunun yer aldığı ‘etkinlik zamanı’ bölümlerinden oluşuyor. 

Dijital ortamda hazırlanan dergide, EBA’da yer alan içeriklere yönlendirmeler yapılarak dijital oyun bağlantılarına da yer verildi. Etkinlik takviminde, ara tatilde bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanmasına yönelik etkinlikler yer aldı.  'Atatürk’ü Anıyorum' içeriklerinin detaylı anlatıldığı takvimde, çocukların aileleri ile doğada zaman geçirmesi için 'doğa zamanı', ailece evde yapılacak bir etkinlik veya bir oyunun yer aldığı 'etkinlik zamanı' bölümleri yer aldı. Çocukların aileleriyle birlikte yapabilecekleri 'ailemle mutfaktayım', 'origami', 'bilimsel keşif' gibi başlıklarda etkinlikler hazırlandı.Takvime MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

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Arada 1 İlkokul Ara Tatil Dergisi için tıklayınız.

Arada 1 Ortaokul Ara Tatil Dergisi için tıklayınız.

Aile ve Çocuk Ara Tatil Etkinlik Takvimi için tıklayınız.

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#MEB#Temel Eğitim Genel Müdürlüğü#Aile Ve Çocuk Ara Tatil Etkinlik Takvimi

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