MEB’den Anadolu meslek programları için e- Kılavuz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğü’ne bağlı okulların Anadolu meslek programında okuyan 9’uncu sınıf öğrencilerinin ders yılı sonunda meslek alanlarına geçişiyle ilgili iş ve işlemlerin anlatıldığı ‘Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu’ yayımlandı. Kılavuza göre;

- Okul yönetimlerince, Anadolu meslek programında meslek alanlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine girilmesi 15-26 Haziran 2020,

- Öğrenciler/veliler tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden tercih başvuruların yapılması 29 Haziran-10 Temmuz arasında yapılacak,

- Denizcilik meslek alanına ön yerleştirilmesi yapılan öğrencilerin ‘Gemiadamı Olur Sağlık Raporu’nu 17-24 Temmuz arasında yerleştirildiği okula teslim ederek kesin kayıt yaptırması gerekiyor.

- Alana yerleştirme sonuçları e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminden 17 Temmuz’da ilan edilecek.

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