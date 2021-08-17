MEB'den afet bölgelerine yardım

Birçok yerde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 46 Hayat Boyu Öğrenme kurumu seferber oldu. Kurumların çoğu kendi atölyelerinde ürettikleri ürünleri, afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla hazır hale getirdi.

HEP BERABER ÇALIŞTIK

Millet olma şuurunun zor zamanlardaki dayanışmayla somutlaştığını belirten İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı "Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için seferber olduk. Görevli ve gönüllülerimizle birlikte yangın bölgelerine yardım malzemeleri ulaştırmak için hep beraber çalıştık. İhtiyaç malzemelerini teslim etmek üzere yola çıkarttık. Yangınların etkilediği herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Yardım malzemeleri, Anadolu yakasında, Tuzla Halk Eğitimi Merkezi'nde, Avrupa yakasında ise Bahçelievler Halk Eğitimi Merkezinde toplandı. Yorgan, penye, çorap, maske gibi ürünlerden oluşan 126 binden fazla yardım malzemesi Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün yönlendirmesiyle, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere Bahçelievler Belediyesinden temin edilen bir araçla yola çıktı.