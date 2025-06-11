MEB’den adaylara LGS rehberi

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Mesajda, sınav sürecinin sadece bir geçiş aşaması olduğu hatırlatılarak, öğrencilerin bu dönemi sağlıklı ve bilinçli bir şekilde geçirmeleri için öneriler sıralandı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında özetle “Umudunuz, hayalleriniz, çabanız çok. Bahtınız açık olsun” denildi. Sınav öncesinde ve sırasında yapılması gerekenlerle ilgili öneriler ise şöyle:

BAHTINIZ AÇIK OLSUN

* “Sınav için göstermiş olduğunuz çabayı hatırlayarak motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz.

* Kendinizi iyi hissettirecek kişilerle vakit geçirebilirsiniz.

* Sınav öncesi uyku ve beslenme düzeninizi iyi planlamanız ve bedensel olarak kendinizi yormamanız, sınavınızın iyi geçmesine yardımcı olacaktır.

* Stres kontrolü, size sınavda güç sağlayacak.

* Sınav sonrasına yönelik olumlu düşünceler bu stresi yönetmenizde size yardımcı olur.

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* Ulaşım süresini ve güzergâhını planlayabilmek için sınava gireceğiniz okulu son güne bırakmadan gidip görün.

* Yanınızda bulundurmanız gereken eşyaları (giriş belgesi, kimlik, kalem, silgi gibi) önceden hazırlamanız size kolaylık sağlayacak.”

SÜREYE DİKKAT

Sınav anında soruların dikkatle okunması gerektiği hatırlatılan paylaşımda “Cevaplamakta zorlandığınız sorularda vakit kaybetmeden diğer sorulara geçin. Süreyi etkili kullanarak tüm sorulara zaman ayırmaya çalışın” tavsiyeleri verildi. Paylaşımın sonunda ise öğrencilere sınavın yalnızca bir üst öğrenime geçiş aracı olduğu, yerleşecekleri tüm okullarda onları ilgiyle karşılayacak öğretmenlerin bulunduğu hatırlatıldı. Bakanlık, tüm okul türlerinde öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun, özenle hazırlanmış müfredatlarla karşılanacağını belirtti.