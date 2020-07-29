MEB'den açık öğretim öğrencilerine müjde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem dersleri kredilerinin tamamlanacağını açıkladı. Koronavirüs salgınına karşı 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan birinci dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmaları sağlanmıştı. MEB’den yapılan açıklamaya göre, örgün eğitime devam eden öğrencilere sağlanan bu imkândan açık öğretim okullarına kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3'üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan öğrenciler de faydalanacak.

DERSLERDEN BAŞARILI SAYILACAKLAR

Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3'üncü dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3'üncü dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılacak. Bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak. Bu imkandan açık öğretim okullarında kayıtlı 3'üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak. Öğrenciler, okullarının internet sayfalarından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.

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