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MEB’den 8 bin 500 soruluk yeni kaynak paketi

#Milli Eğitim Bakanlığı#YKS#LGS
MEB’den 8 bin 500 soruluk yeni kaynak paketi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci ve öğretmenler için hazırladığı yardımcı kaynakların beşinci paketini yayınladı. Pakette 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar olan öğrenciler için 8 bin 500 soru yer alıyor.

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Yardımcı kaynak paketlerinde etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezi sınava yönelik örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor. Ekim ayından bu yanan tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik olarak hazırlanan paketlerin Şubat ayı soruları yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Destek kaynaklar ile öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Temel eğitim kademesinde 2’nci sınıftan 7’nci sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik hazırlanan İngilizce etkinlik kitapları, çalışma yaprakları, çalışma soruları ve çalışma fasiküllerinde 900 soru yer aldı.

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ÖRNEK LGS SORULARI
8’inci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak olan LGS kapsamında ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla yayımlanan şubat ayı örnek soru kitapçığı da öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

YKS İÇİN BİN SORU
Yardımcı kaynak destek paketinde ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için hazırlanan tekrar testlerinin 9’uncusu da yer alıyor. İkinci dönem ünite konuları ve kazanımlarını kapsayan 9’uncu tekrar testlerinde 750 soru bulunuyor. 12’inci sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na yönelik hazırlanan kaynak setindeki 3 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise bin soru bulunuyor. Ayrıca 4 bin 700 sorudan oluşan çalışma ve etkinlik kitapları da ortaöğretim öğrencilerinin erişimine açıldı.

ARA SINIFLARA ETKİLEŞİMLİ SORULAR
8, 9 ve 10’uncu sınıf öğrencileri için etkileşimli sorular da elektronik ortamda paylaşılmaya devam ediyor. Bu çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Ayrıca üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.

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ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE DESTEK
Şubat ayı paketinde temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de 700 etkinlik yer alıyor. Hazırlanan etkinlikler; boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeriyor. Bu etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.

İNDİRME SAYISI 10 MİLYONU GEÇTİ
Beşinci yardımcı kaynak destek paketinin Bakanlığın internet sitesinde öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunulduğunu duyuran Millİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi: “Her ay ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alarak kapsamlı bir yardımcı kaynak paketi hazırlayarak paylaşmaya devam ediyoruz. Bu ay beşincisini paylaştığımız pakette 8 bin 500 soru yer alıyor. Alanında uzman ve çok deneyimli bir kadro tarafından her geçen gün kapasitesi artırılan önemli bir kaynak havuzu oluşturuluyor.  Ders kitaplarını ülkemizin tüm çocuklarına ücretsiz olarak dağıttığımız gibi yardımcı kaynaklar konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Kasım ayından bu yana 24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık.  yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden indirme sayısı 10 milyonu geçti. Salgın sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek için her öğrencimizi çok çeşitli kaynaklarla desteklemeye devam edeceğiz.”

 

 

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#Milli Eğitim Bakanlığı#YKS#LGS

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