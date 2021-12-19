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MEB’den 4,6 milyon vatandaşa kurs desteği

#MEB#Halkeğitim#Kurs
MEB’den 4,6 milyon vatandaşa kurs desteği

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüleri’nde süren çalışmaların 2021 yılı verilerini yayınladı. Milli Eğitim Bakanı Özer; “Bu kapsamda 2021’de açtığımız kurs sayısı 2020 yılına göre yüzde 47 arttı” dedi.

 

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 KURS VE KURSA GİDEN SAYISI ARTTI

Gelen talep üzerine her kursu açan ve kısa süreli sertifikasyona yönelik eğitim veren MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 995 halk eğitimi merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsü ile hizmet veriyor. Bu kapsamda, 2020 yılında 196 bin 405 kurs açılmışken 2021 yılında bu sayı 289 bin 521’e ulaştı. 2020 yılında bu kurslardan 3 milyon 569 bin 734 vatandaş yararlanmışken 2021 yılında bu kurslardan 4 milyon 642 bin 932 vatandaş yararlandı. Böylece kurslardan yararlanan vatandaş sayısı bir yılda  yüzde 30 arttı.

 KADINLAR DAHA FAZLA İLGİ GÖSTERDİ

Bu yıl kurslara, 2 milyon 926 bin 886 kadın, 1 milyon 716 bin 46 erkek kursiyer katıldı. Böylece 2021 yılında açılan kurslardan yararlanan kadın oranı yüzde 63 oldu. Bu yıl kurslarda en fazla talep hijyen eğitimine oldu. Bunda Covid-19 salgını ile mücadelenin de etkili olduğu tahmin ediliyor. 465 bin 876 vatandaşın aldığı hijyen eğitimini, 123 bin 233 katılımla sosyal uyum ve yaşam kursu ve 112 bin 758 ile Kuran-ı Kerim okuma takip ediyor.

 Meslek kursları da yoğun ilgi gördü. Bu yıl, 2 milyon 92 bin 255 vatandaş meslek kurslarına katıldı. En fazla açılan meslek kursları arasında, gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi, bilgisayar işletmenliği, ev tekstili ürünleri hazırlama, arıcılık, doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi, geleneksel el nakışları, elde Türk işlemeleri, kadın giysileri dikimi, dekoratif ahşap süsleme ve dekoratif ev aksesuarları hazırlama kursları yer aldı.

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 2022 YILINDA 10 MİLYON KURSİYER HEDEFİ

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bireylerin hayat boyu beceri geliştirmelerine sürekli destek verdiklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Bu artış, kurslardan yararlanan kişi sayısına da yansıdı. Bu yıl açtığımız kurslardan yararlanan vatandaş sayımız önceki yıla göre yüzde 30 arttı. Bu kurslardan en fazla kadınlar yararlanıyor. 2021 yılında kursiyerlerin kadın oranı yüzde 63’e yükseldi. 2022 yılında kurs çeşitliliğinde önemli değişikliğe gideceğiz. Hedefimiz, 2022 yılında en az 10 milyon vatandaşımızın bu kurslardan yararlanmasını sağlamak. Gerekli planlamalarımızı da yaptık. Bu süreçleri başarıyla yürüten Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzü, 81 ildeki yöneticilerimizi, halk eğitim merkezi ve olgunlaşma enstitüleri yöneticileri ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum.”

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#MEB#Halkeğitim#Kurs

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