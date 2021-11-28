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MEB’den 3 bin 971 yeni ana sınıfı

#Anasınıfı#Bakanözer#Meb
MEB’den 3 bin 971 yeni ana sınıfı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için kasım ayı başında açıkladığı ‘ikinci döneme 5 bin yeni ana sınıfı’ projesinin ilk aşaması tamamlandı. Açıklamanın üzerinden bir ay geçmeden 3 bin 971 yeni ana sınıfı açıldı. Yeni açılan ana sınıflarda 74 bin çocuk okul öncesi eğitime başladı. Böylece, 5 yaş grubunda yaklaşık yüzde 78 olan okullaşma oranı yaklaşık yüzde 83’e çıktı. MEB, 2022 yılı sonuna kadar 5 yaş grubunda okul öncesi okullaşma oranını yüzde 100’e çıkartmayı hedefliyor.

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İKİNCİ DÖNEME 10 BİN YENİ ANA SINIFI HEDEFİ

Bakan Özer, “Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. Gerekli planlamalarımızı yaptık. Projeyi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himaye ve destekleriyle başlattık ve yürütüyoruz. İlk adım olarak İstanbul’a her biri 12 derslikli 100 yeni anaokulu yapımını başlattık. İstanbul’a 2022 yılı sonuna kadar bin yeni anaokulu yapacağız” dedi.

Kasım ayında ana sınıfları ile ilgili ilk adımı da attıklarını söyleyen Özer, şöyle konuştu: “40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında 5 bin ana sınıfını ikinci döneme, yani Şubat 2022’ye yetiştireceğimizi açıklamıştık. Çalışmalarımız hızla sonuç verdi ve bir ay bitmeden 3 bin 971 yeni ana sınıfını açtık. Yeni açtığımız bu ana sınıflarında 74 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık yüzde 78 olan okullaşma oranı, yaklaşık yüzde 83’e çıktı. Yeni planlamamıza göre şubatta kadar 5 bin yeni ana sınıf hedefimizi önemli oranda aşacağız. Bu nedenle hedefimizi güncelliyoruz. Yeni hedef olarak şubat ayına 10 bin yeni ana sınıfını hazır hâle getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaştığımızda 5 yaş grubunda okullaşma oranı, yaklaşık 93’e çıkacak. Süreci başarıyla yürüten tüm çalışma arkadaşlarıma, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’müze ve 81 il yöneticilerimize teşekkür ediyorum.”

 

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