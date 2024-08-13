×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimMEB’den 27 bölümlük dizi ‘Velivizyon’

MEB’den 27 bölümlük dizi ‘Velivizyon’

Güncelleme Tarihi:

#Velivizyon#MEB#Yusuf Tekin
MEB’den 27 bölümlük dizi ‘Velivizyon’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 16:53

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurulan ‘Velivizyon’ platformu için okul veli iş birliğini güçlendirecek 27 bölümden oluşan dizi film çekildi. Velivizyon tanıtım programı, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla, 15 Ağustos tarihinde Ankara’da gerçekleşecek.

Haberin Devamı

MEB, velilerin sorumluluk duygularını artırmak, okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve böylece öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla ‘Velivizyon’ platformunu oluşturuldu. Platform ile velilerin okulla iş birliğinin sağlanması, öğretmenin yükünün hafifletilmesi ve velilerin bilinçlendirilerek sorumluluk duygularının artırılması hedefleniyor.

DUAYEN OYUNCULAR KADRODA
Velivizyon platformunda 12 ana başlık altında 8-10 dakikalık toplam 27 bölümden oluşan dizi film bulunuyor. Dizi film kadrosunda yer alan duayen oyuncular; okul, aile, çocuk ilişkileri ile Türk toplum yapısına ilişkin gözlemlerden yola çıkarak ‘anne, baba, dede, nine’ gibi çeşitli roller üstlendi. Zihni Göktay, Nevra Serezli, Volkan Severcan, Gülen Karaman gibi usta oyuncuların rol aldığı bu dizi filmde iki ailenin çocuklarının 1’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar olan okul hayatlarıyla toplumsal konular ele alındı. Hazırlanan dizi film; Eğitim Bilişim Ağı, Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı, velivizyon.meb.gov.tr, Millî Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesapları ile ulusal TV kanallarında ve dijital platformlarda yayımlanacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Velivizyon#MEB#Yusuf Tekin

BAKMADAN GEÇME!