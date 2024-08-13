MEB’den 27 bölümlük dizi ‘Velivizyon’

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MEB, velilerin sorumluluk duygularını artırmak, okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve böylece öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla ‘Velivizyon’ platformunu oluşturuldu. Platform ile velilerin okulla iş birliğinin sağlanması, öğretmenin yükünün hafifletilmesi ve velilerin bilinçlendirilerek sorumluluk duygularının artırılması hedefleniyor.

DUAYEN OYUNCULAR KADRODA

Velivizyon platformunda 12 ana başlık altında 8-10 dakikalık toplam 27 bölümden oluşan dizi film bulunuyor. Dizi film kadrosunda yer alan duayen oyuncular; okul, aile, çocuk ilişkileri ile Türk toplum yapısına ilişkin gözlemlerden yola çıkarak ‘anne, baba, dede, nine’ gibi çeşitli roller üstlendi. Zihni Göktay, Nevra Serezli, Volkan Severcan, Gülen Karaman gibi usta oyuncuların rol aldığı bu dizi filmde iki ailenin çocuklarının 1’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar olan okul hayatlarıyla toplumsal konular ele alındı. Hazırlanan dizi film; Eğitim Bilişim Ağı, Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı, velivizyon.meb.gov.tr, Millî Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesapları ile ulusal TV kanallarında ve dijital platformlarda yayımlanacak.

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