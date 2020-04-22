MEB'de 'normalleşme' hazırlığı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından bakanlık birimlerine gönderen yazıda 'normalleşme planı' ile ilgili hazırlık yapılması istendi. Koronavirüs salgınının yayılma hızının düşmesi ve hayatın olağan akışına dönme sürecinin başarıyla tamamlanması için çalışmanın önemli olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 21 Nisan'da gönderilen e-postada 'normalleşme planı' hazırlıklarının başladığı ifade edildi. Dört aşamalı olarak normalleşme planı yapılacağı belirtilen açıklamada, aşamalara ilişkin MEB'in görev alanı içerisinde bulunan konularla ilgili öneri ve eylem planlarının hazırlanarak daire başkanlığına gönderilmesi istendi. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Fatih Leblebici imzalı yazıda şu ifadelere yer verildi:



4 AŞAMADA YAPILACAK

"Küresel salgının yayılma hızının düşmesi, etkilerinin azalması ve hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi için Bakanlığımızca 'Normalleşme Planı' hazırlanması ve bu planın hedefine ulaşması için gerekli eylemlerin hızlı bir şekilde belirlenmesi önem arz ediyor. Normalleşme süreci, mayıs ayında hazırlık dönemi olarak başlayıp, Ramazan bayramı akabinde devam ederek, 'Covid-19 aşısının bulunacağı' tarihe kadar dört aşama halinde hayata geçirilecek.

Aşama 0 (Hazırlık dönemi): 4-26 Mayıs

Aşama 1: 27 Mayıs-31 Ağustos

Aşama 2: 1 Eylül-31 Aralık

Aşama 3: 1 Ocak 2021-Covid-19 için aşının geliştirilerek uygulandığı tarih (şayet 1 ve 2'nci aşamada aşı henüz geliştirilerek uygulanmamış ise).

Belirtilen aşamalara ilişkin Bakanlığımızın görev alanı içerisindeki önerileriniz, eylem planlarınızın başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir."