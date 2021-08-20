MEB’de müdürler değişiyor

ANKARA

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar görevini İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa’ya devretti.



İZMİR

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin görevini ise Dr. Murat Mücahit Yentür devraldı. Yentür, İstanbul Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapıyordu. Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Selman Küçük atandı.



KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, görevi Cemal Yılmaz’dan devraldı.



AĞRI

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Hasan Kökrek, yeni görevini İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’den teslim aldı. Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürü ise Haluk Özdemir oldu.



KOCAELİ

Kocaeli İl Müdürü Fehmi Rasim Çelik, MEB Personel Genel Müdürlüğü koltuğuna oturdu. İzmit İlçe Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Millî Eğitim Müdürü olarak atandı. Akmenşen de koltuğunu Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan İhsan Özkan’ a devretti.



KAYSERİ

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun ise görevini Bilal Yılmaz Çandıroğlu’ndan devraldı.



BURSA

Sabahattin Dülger’in Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü olarak atanmasının ardından Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine Bülent Altıntaş getirildi.



HATAY

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko getirildi.