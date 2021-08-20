MEB’de müdürler değişiyor
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer’in göreve başlamasının ardından başlayan atamalar devam ediyor. MEB’de Ankara, İzmir, Ağrı, Kayseri, Kahramanmaraş ve Kocaeli il müdürleri görevden alınmıştı. İl ve ilçelerde yeni yöneticiler koltuklarına oturmaya başladı.
ANKARA
Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar görevini İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa’ya devretti.
İZMİR
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin görevini ise Dr. Murat Mücahit Yentür devraldı. Yentür, İstanbul Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapıyordu. Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Selman Küçük atandı.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, görevi Cemal Yılmaz’dan devraldı.
AĞRI
Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Hasan Kökrek, yeni görevini İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’den teslim aldı. Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürü ise Haluk Özdemir oldu.
KOCAELİ
Kocaeli İl Müdürü Fehmi Rasim Çelik, MEB Personel Genel Müdürlüğü koltuğuna oturdu. İzmit İlçe Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Millî Eğitim Müdürü olarak atandı. Akmenşen de koltuğunu Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan İhsan Özkan’ a devretti.
KAYSERİ
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun ise görevini Bilal Yılmaz Çandıroğlu’ndan devraldı.
BURSA
Sabahattin Dülger’in Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü olarak atanmasının ardından Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine Bülent Altıntaş getirildi.
HATAY
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko getirildi.