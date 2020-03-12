MEB'de ‘koronavirüs’ hazırlığı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 11 Mart'ta Sağlık Bakanlığı’ndaki Bilim Kurulu toplantısına katılacağı açıklamıştı. Ancak Bakan Selçuk toplantıya katılmadı. Edinilen bilgiye göre, eğitim süreciyle ilgili planlamalar ayrı bir başlıkta özel olarak değerlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) merkez binasında 'koronavirüs'e karşı okullarda uygulanacak tedbirler konusunda Bakan Ziya Selçuk başkanlığındaki değerlendirme toplantılarının gün boyu sürdüğü öğrenildi. Okullardaki eğitim sürecinin planlanmasına ilişkin tüm olasılıkların ayrı ayrı simülasyonlarının yapıldığı ve senaryoların oluşturulduğu belirtiliyor.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

En çok merak edilen konu okulların tatil olup olmayacağı. Bu kararın bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda alınacağı öğrenildi. Okulların tatil takvimiyle ilgili bütün olasılıklar masaya yatırıldı. Buna göre, ara tatilin öne alınması söz konusu olursa okul dışındaki eğitim sürecinin aksamaması ve hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için 'uzaktan eğitim ve telafi eğitimi' ile ilgili hazırlıklar planlandı. Bu noktada, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan ve Türkiye’nin alanındaki en iyi öğretmenlerinin ders anlatım videolarıyla oluşturulan dijital kütüphanesi ve yapay zeka altyapısına sahip akıllı yönlendirme sistemiyle yenilenen Eğitim Bilişim Ağı’nın burada kritik rol üstleneceği ifade ediliyor. Sadece internet tabanlı bir erişim değil daha yaygın kitle iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim planlamalarının yapıldığı da öğrenildi.

ÇAĞRI MERKEZİ AÇIK

Bakanlık, ‘koronavirüse’ karşı öğrenci, öğretmen, personel ve veliler için ‘koruyucu ve önleyici’ tedbirler uygulamaya koymuştu. Yurtiçi ve yurtdışındaki okul ve eğitim kurumlarında, öncelikle bir iletişim planlaması hazırlanarak bilgilendirme ve hijyen çalışmaları başlatıldı. Tüm okullardaki eş zamanlı hijyen uygulamasıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarda temas ettiği bütün yüzeylerin dezenfekte edilmesine ise devam ediliyor. Bakan Selçuk başkanlığındaki toplantıda okulların hijyen malzemelerine erişimi, merkez ve taşra teşkilatları arasındaki koordinasyon çalışmalarının da bütün detaylarıyla ele alındığı öğrenildi. MEB’in öğrenci, öğretmen ve velilerin bu süreci paniğe kapılmadan sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM çağrı merkezi üzerinden 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti sunacağı da belirtiliyor.