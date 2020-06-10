MEB'de görev değişimi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Ömer İnan'a yeni görevinde başarılar dileyerek şunları söyledi:

"Değerli dostlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nda uzun süre çok başarılı bir şekilde görev yapan Değerli Kardeşim Hamza Aydoğdu Bey Aksaray Valisi olarak atanmıştır. Yeni görevinde sağlık, sıhhat içinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Selefi olarak aynı başarıyı yürüteceğine inandığımız Özel Kalem Müdürü kardeşimiz Ömer İnan Bey'e de yeni görevinde başarılar dilerken büyük bir aile olduğumuz gerçeğini asla unutmayacağımızı tekrar hatırlatmak isterim. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."

ÖMER İNAN KİMDİR?

1974 Ankara doğumlu olan Ömer İnan, 1997'de öğretmen olarak mesleğe başladı. 2012-2018 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olarak görev yaptı. İnan, Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başlamasıyla birlikte özel kalem müdürü olmuştu.