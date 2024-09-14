MEB’de Bakan Yardımcısı değişikliği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme, Özel Öğretim Kurumları genel müdürlüklerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alındı. Şamlıoğlu görevi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit’e devretti.

ŞAMLIOĞLU’NDAN VEDA MESAJI

Kemal Şamlıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda; “Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevimi tamamladım. Bu süre zarfında desteklerini esirgemeyen Sn. Bakanım Yusuf Tekin Hocama ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımız arz ediyorum. Ekip ruhu ile çalıştığımız mesai arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. ‘Milli Eğitim’ çalışmaları tüm kararlılığı ile Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacaktır inşallah” dedi.

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MUHAMMET BİLAL MACİT KİMDİR?

İstanbul’da 1984’te doğan M. Bilal Macit, Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler programından 2008 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi devam ederken bir dönem ABD’deki Boston Üniversitesi’nde Avrupa Politikaları ve Medya ve Siyaset ilişkileri üzerine dersler aldı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için İngiltere’ ye gidip; ilk olarak Brunel Üniversitesi’nde İşletme üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından King’s College London Üniversitesi’nde kamu politikaları üzerine yüksek lisans eğitimini 2010 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora çalışması yürüttü. Özel sektörde Türk Hava Yolları’nda çalıştı.12 Haziran seçimlerinde 24. dönem İstanbul Milletvekili olan Macit, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi olarak görev yaptı. Bunun yanında TBMM’ deki Nüfus Kalkınma Grubu’nun üyeliğini yürüttü. 2016-2018 yılları arasında Savunma Sanayii Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası ana ortaklığında kurulan savunma, havacılık ve denizcilik odaklı ulusal ve uluslararası teknoloji firmalarına ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul ’da Genel Müdür olarak görev yaptı. Ağustos 2018 tarihinden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü görevini yürüten Macit, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atandı.

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KEMAL ŞAMLIOĞLU KİMDİR?

Rize’de 1978’de dünyaya gelen Kemal Şamlıoğlu, 1995 yılında Trabzon-Of Anadolu İmam Hatip Lisesinden, 1999 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Şamlıoğlu, edebiyat eğitimi üzerine yüksek lisansını, Yeni Türk Edebiyatı alanında doktorasını tamamladı, 2021 yılında aynı alanda doçent oldu. 1999-2014 arasında kamuda ve özel sektörde öğretmen, eğitim yöneticisi ve genel müdür olarak görev yaptı. Bu süreçte eğitim alanının yanı sıra; insan kaynakları, işletme ve bütçe yönetimi üzerine çalışmalar yürüttü. 2018-2023 yılları arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde genel sekreter pozisyonunda bulundu.

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2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi olarak eğitim politikalarının belirlenmesinde rol oynadı. Şamlıoğlu, 2023 Haziran’ında Millî Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atandı. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Koordinasyon Kurul Üyesi, Mili Eğitim Vakfı Genel Kurul Üyesi ve Diyanet Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi olan Kemal Şamlıoğlu evli ve üç kız çocuğu babasıdır.