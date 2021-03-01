MEB yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı  

MEB tarafından yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlandı. Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacak. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacak.

ÖZEL EĞİTİM TAM ZAMANLI BAŞLIYOR

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak. Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacak.

SINAVLAR 8 MART'TA BAŞLIYOR

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.

KARAR VELİLERİN İNİSİYATİFİNDE

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecek. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.