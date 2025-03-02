MEB yönetici seçme sınavı başladı

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na 54 bin 221 aday başvurdu. 50 il, 52 sınav merkezinde düzenlenen sınavda, 170 bina ve 1853 salon kullanılıyor. Adaylara sorulacak 80 soru için 150 dakika cevaplama süresi veriliyor. Sınav sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak.

7 BİN 718 KİŞİ GÖREV YAPACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise " Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve 567 aday bu haktan yararlandı. Sınava 166 engelli aday katılacak. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınav günü emniyet personeli dahil 7 bin 718 kişi görev yapacak. Sınava katılan tüm adaylara başarılar dilerim" dedi.