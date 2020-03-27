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Eğitim
AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 14:55,Son Güncelleme:/

MEB, YKS'de sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncelleme yaptı

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığı'na soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. YKS'de üniversite adayları, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

MEB, YKS'de sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncelleme yaptı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına YKS için soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. Buna göre, YKS'de üniversite adayları, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak. YKS, 25-26 Temmuz'da yapılacak. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsun. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz" dedi.

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