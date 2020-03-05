MEB ve YÖK öğretmenlerin mesleki gelişimini arttıracak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’nü imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen yetiştirme konusunda uzun süredir çalıştıklarını söyledi. Çalışmanın Türk eğitim tarihi açısından önemli olduğunu belirten Selçuk, öğretmen yetiştirme, eğitimi ve hizmet içi eğitimleri konusunda yeni paradigmal dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirtti. Bunun zihinsel bir dönüşüm olduğuna dikkati çeken Selçuk, şöyle devam etti:

'YENİ BİR MODELLEMEYE İHTİYAÇ VAR'

"MEB olarak bütün sistem bileşenlerinin eş zamanlı dönüştürülmesini önemsiyoruz. Sadece müfredatta, mevzuatta, altyapıda yapılabilecek değişikliklerin bütünsel dönüşüme hizmet etmeyeceği açık. Bundan dolayı da sistemi ölçme, değerlendirme, öğretim ve öğrenme süreçleri, öğretmen yetiştirme boyutlarının tüm bileşenleri birlikte ele almaya gayret ediyoruz. Bu ihtiyaç doğrultusunda dünyadaki ihtiyaçları da dikkate alacak şekilde yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu fark ediyoruz. Bu manada yapılması gereken birtakım işlemler var. Öğretmen yetiştirmenin, fakültelerden itibaren yeniden bir tasarıma tabi tutulması, günün ihtiyaçlarını karşılama bakımından son derece kritik. Bu doğrultuda yeni hizmet içi eğitim faaliyetleri ve altyapı imkânları bulunuyor. Öğretmenlerin okullardaki ihtiyaçlara göre yeniden ve sürdürülebilir bir eğitim muhtevasıyla karşılaşmalarına odaklandık. Bu sadece MEB'in yapacağı değişikliklerle olamaz. YÖK Başkanı Saraç ve üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı MEB ve YÖK'ün birlikte yürütmesi çok önemli. Okulların, sanayinin, hizmet sektörünün, öğrenci ve velilerin ihtiyaçları değişmiş durumda. Bu ihtiyaçları dikkate alan bir bakış açısı da hem pedagojik formasyon konusunda hem eğitim fakültelerindeki öğretmen eğitiminin muhtevası konusunda birtakım yeni çalışmaları beraberinde getiriyor. Bu çalışmaların nasıl ve ne şekilde olacağını birlikte değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme sonucunda birtakım pilot çalışmalarla öğretmen yetiştirmenin tasavvuru konusunda ilerleme kaydetmek hedefindeyiz. Öğretmenlerimizin hizmet öncesi eğitiminin bizim okullarımızdaki süreçleri ne şekilde etkilediğine dair saha çalışmalarımız bitti. Bu saha çalışmaları neticesinde de öğretmenlerin rol ve davranışlarında ne tür beklentilerimiz olacağı açığa çıktı. Bu beklentiler dahil olmak üzere hem girdiler hem süreç hem de çıktılar açısından yeni bir modellemeye ihtiyaç var. Bunu hep birlikte sürdürülebilir şekilde yapmak zaruret olarak karşımızda. Bu konuda teknik ayrıntılarla ilgili raporlama devam ediyor. Ayrıntıları daha sonra paylaşacağız."

‘ADAY ÖĞRETMENLERİN DE MESLEKİ GELİŞİMİ DESTEKLENECEK’

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç ise son yıllarda pek çok bakanlıkla işbirliği protokolleri yaptıklarını ve sonuçlarının hem akademide hem de toplumda hissedilir olmaya başladığını söyledi. MEB'in YÖK için ayrı bir öneminin bulunduğunu belirten Saraç, şöyle konuştu:

“Müfredat Türk yükseköğretim sisteminin zeminini teşkil ediyor. MEB ile YÖK arasında 2018'de işbirliği protokolünü imzalandı. Şimdiki protokolle işbirliği kapsamının daha da genişletilecek. Artık eğitim fakültelerinde sadece öğretmen adaylarının yetiştirilmesi değil, aynı zamanda çalışan aday öğretmenlerin de eğitim ve okul yöneticilerinin de mesleki eğitim çalışmalarına verdiği destek, bu protokol neticesinde arttırılacak. Ayrıca protokolle, eğitim fakültelerimizdeki hocalarımızın okullardaki yöneticiler ve öğrencilerin de ötesine geçerek velilerle temas kurması sağlanacak.

TEZLİ YA DA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MESELESİ GÜNDEME GELECEK

Bakanlığın öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili son dönemde ciddi girişimleri oldu. Bu konuda yeni bir vizyon ortaya kondu. Öğretmen niteliğinin arttırılmasında lisans sonrasındaki eğitimin de önemli. Bu bağlamda da öğretmen yetiştirme sürecinde niteliği arttırmak için lisansüstü veya uzaktan eğitim programları da açılabilecek. YÖK, MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarındaki öğrencilere yönelik olarak üniversitelerdeki öğretim üyeleri tarafından akademik ve araştırma danışmanlığı yapılmasını da teşvik edecek. Bu kurgu neticesinde tezli ya da tezsiz yüksek lisans meselesi de gündeme gelecek ve bunun üzerine de bir çalışma yürüteceğiz. YÖK bünyesinde MEB'in de önemli genel müdürlüklerinin temsil ediliyor ve milli komite şeklindeki Öğretmen Yetiştirme Komisyonu bulunuyor. Komisyon, MEB ile çok yakın işbirliği çerçevesinde faaliyet gösteriyor. Komisyon 4 Mart’ta bir toplantı yaptı. Sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Nihayetinde eğitim fakültelerimizin mezunları, MEB’in eğitim kurumlarında istihdam ediliyor. Bu bağlamda bakanlığın aradığı yetkinliklerin fakültelerde kazandırılması birinci önceliğimiz. Bu hassasiyet yine zaten devam ediyor. MEB tarafından açılacak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde YÖK'ün koordinasyonunda üniversitelerimiz artık daha da etkin olsun istiyoruz. Bakan Selçuk'a protokol dolayısıyla teşekkür ediyorum.”

AİLELERE YÖNELİK FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Protokol kapsamında MEB ve YÖK arasındaki işbirliğiyle öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin hizmet öncesi ve hizmet içinde mesleki gelişimleriyle ilgili programlar düzenlenecek. MEB, eğitim yöneticilerinin bireysel ve mesleki gelişimlerine yönelik açılacak mesleki gelişim programları konusunda YÖK ile işbirliği yapacak. YÖK koordinasyonunda yükseköğretim kurumlarıyla birlikte öğrencilerin akademik, kültürel, sosyal, duygusal becerilerinin geliştirilmesi ve ailelerin farkındalık gelişimlerine yönelik program ve etkinlikler düzenlenecek. Ortaöğretim alanındaki öğretmen aday adaylarına yönelik açılacak tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının içeriğinin geliştirilmesinde MEB ile YÖK işbirliği yapacak. Bakanlık, aday öğretmenlik eğitimi sürecinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik açılacak programlarda, YÖK koordinasyonunda üniversitelerle işbirliği yapacak. MEB tarafından açılacak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde YÖK koordinasyonunda üniversitelerle işbirliği yapılacak. YÖK, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarındaki öğrencilere yönelik üniversitelerdeki öğretim üyeleri tarafından akademik ve araştırma danışmanlığının verilmesini ve yurt dışında yaşayan soydaş öğretmenlere yönelik lisans tamamlama ve lisansüstü düzeyde öğretim programları açılmasını teşvik edecek. MEB ile YÖK, öğretmen yetiştirmeye yönelik olarak sürdürülen koordinasyon ve işbirliği kapsamında, uygulama öğrencilerinin MEB'e bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında yapacakları ‘öğretmenlik uygulaması’ ve ‘okullarda rehberlik uygulamaları’ derslerinin başarılı şekilde yürütülmesi amacıyla da görüş birliğine vardı. Öğretmen yetiştiren fakülteler tarafından il milli eğitim müdürlükleriyle koordineli olarak öğretmenlik uygulamasında görev alacak uygulama öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik seminer programları düzenlenecek.