MEB ve YÖK eğitimde iş birliği yapacak

Haberin Devamı

İmzalanan protokolle, MEB, YÖK ve eğitim fakülteleri temsilcilerinden oluşan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubunun koordinatörlüğünde öğretmenlik uygulamasının geliştirilmesi, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları tarafından MEB’e bağlı eğitim kurumlarında, Öğretmenlik Uygulaması ile Okullarda Rehberlik Uygulamaları derslerinin yürütülmesi için uygulama öğretmeni ve öğretim elemanı görevlendirilmesi, öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin bireysel ve mesleki gelişimine yönelik mesleki gelişim programları konusunda, sertifika programının içeriğinin geliştirilmesi için iş birliği yapılacak.

YURTDIŞINDA YAŞAYAN ÖĞRETMENLERE EĞİTİM

Ayrıca YÖK’ün koordinasyonunda yükseköğretim kurumlarıyla birlikte merkezi ve mahalli olarak öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve duygusal yönlerden geliştirilmesine ve ailelerin ihtiyaç duyacağı diğer konulara yönelik program ve etkinlikler düzenlenecek. Aday öğretmenlik eğitimi sürecinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik programlarda ve YÖK’ün koordinasyonunda MEB tarafından açılacak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde üniversitelerle iş birliği yapılacak. Protokolle, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarındaki öğrencilere yönelik olmak üzere üniversitelerdeki öğretim üyeleri tarafından akademik ve araştırma danışmanlığıyla yurt dışında yaşayan kültür coğrafyamıza dahil olan öğretmenlere yönelik lisans tamamlama ve lisansüstü düzeyde eğitim programları açılmasının teşviki için iş birliği yapılması da karara bağlandı.