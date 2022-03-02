MEB ve Kültür Bakanlığı’ndan “Atatürk Kütüphanesi” iş birliği

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Açılış konuşmasında projenin 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesinin devamı olduğuna vurgu yapan Bakan Özer şöyle konuştu: “26 Ekim 2021 tarihinde başlatmış olduğumuz 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesini 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. 16 bin 361 kütüphanesiz okula kütüphane kurduk. Bu kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan 50 milyona çıkarttık. Kütüphanelerimizi tamamladıktan sonra içeriklerimizi zenginleştirmeyi amaçladık ve şimdi Sosyal Bilimler Liseleri’ne kurulacak 'Atatürk Kütüphaneleri’ne Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yayınlarından oluşan bin eseri kazandıracağız.

29 EKİM 2023’TE TÜM LİSELERDE OLSUN

Projeyi 29 Ekim 2023’te tamamlamak istiyoruz. Ancak Sayın Kültür ve Turizm bakanımızın izniyle bence bu projeyi biraz daha kapsamlı hale getirebiliriz. 92 Sosyal bilimler lisesi var ama toplam lise sayımız 9 bin 145. Bu okullarımızın tüm kütüphanelerine de sizlerin bu yayınlarından bin kitabı koyabilirsek ve bunu da belirttiğimiz tarihte tamamlayabilirsek projeyi daha devasa bir hale getirmiş oluruz.”