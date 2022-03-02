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MEB ve Kültür Bakanlığı’ndan “Atatürk Kütüphanesi” iş birliği

#Milli Eğitim Bakanlığı#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Atatürk Kitaplığı
MEB ve Kültür Bakanlığı’ndan “Atatürk Kütüphanesi” iş birliği
Beyazıt Şenbük

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında sosyal bilimler liselerinde “Atatürk Kitaplığı” kurulmasıyla ilgili iş birliği protokolü imzalandı. İstanbul Bahçelievler’de bulunan Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenlen imza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’da katıldı. 68 ilde bulunan 92 Sosyal Bilimler Lisesi’ne bin kitaptan oluşan kütüphane kurulmasını amaçlayan projenin 29 Ekim 2023’e kadar tamamlanması amaçlanıyor.

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Açılış konuşmasında projenin 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesinin devamı olduğuna vurgu yapan Bakan Özer şöyle konuştu: “26 Ekim 2021 tarihinde başlatmış olduğumuz 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesini 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. 16 bin 361 kütüphanesiz okula kütüphane kurduk. Bu kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan 50 milyona çıkarttık. Kütüphanelerimizi tamamladıktan sonra içeriklerimizi zenginleştirmeyi amaçladık ve şimdi Sosyal Bilimler Liseleri’ne kurulacak 'Atatürk Kütüphaneleri’ne Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yayınlarından oluşan bin eseri kazandıracağız.

29 EKİM 2023’TE TÜM LİSELERDE OLSUN
Projeyi 29 Ekim 2023’te tamamlamak istiyoruz. Ancak Sayın Kültür ve Turizm bakanımızın izniyle bence bu projeyi biraz daha kapsamlı hale getirebiliriz. 92 Sosyal bilimler lisesi var ama toplam lise sayımız 9 bin 145. Bu okullarımızın tüm kütüphanelerine de sizlerin bu yayınlarından bin kitabı koyabilirsek ve bunu da belirttiğimiz tarihte tamamlayabilirsek projeyi daha devasa bir hale getirmiş oluruz.”

MEB ve Kültür Bakanlığı’ndan “Atatürk Kütüphanesi” iş birliği
GENÇLERİMİZİ ATATÜRK VE TARİHLE BULUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ
İmzalanan protokolde Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliğinden mutluluk duyduklarını dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şöyle konuştu: Böylesi anlamlı bir iş birliğini hayata geçirmek üzere bizimle iş birliği kuran Milli Eğitim Bakanlığı’na teşekkür ediyorum. Çağdaş Türkiye’nin siyasal tarihi Mustafa Kemal Atatürk ile özdeşleşmiştir. Zira attığı her adımın merkezine milletin istikbalini koymuştur. 68 ilde 92 sosyal bilimler lisesinde gençlerimizi bilimsel olarak hazırlanmış eserlerimizin rehberliğinde Atatürk ve tarih ile buluşturmaya başlıyoruz. Başta Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayınları olmak üzere Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu yayınlarından oluşan bin tane seçkin eser ile bu okullarımızda Atatürk kitaplığı kuruyoruz.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Atatürk Kitaplığı

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