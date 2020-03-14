MEB uzaktan eğitimle ilgili süreci simülasyonlarla anlatacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23-27 Mart'ta yapılacak uzaktan eğitim yöntemiyle ilgili süreci hafta içi simülasyonlarla anlatacaklarını belirtti. Bakan Selçuk, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 6-10 Nisan'da uygulanacak ikinci ara tatilin 16-20 Mart'ta uygulanması, 23-27 Mart'ta da uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edilmesi yönündeki kararla ilgili paylaşımda bulundu. Öğrencilerin bugünden itibaren evde bulunacağını, bir sonraki hafta uzaktan eğitimlerin başlayacağını belirten Selçuk, şu açıklamalarda bulundu:

“Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız. Tokalaşmayalım ve birbirimize yaklaşmayalım diye salık verdiğimiz şu günlerde kendimizi ellerine güvenle teslim ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını yürekten kutluyorum.”