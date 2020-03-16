MEB ‘uzaktan eğitim’ ile usta öğretici yetiştirecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) binlerce ustanın ‘usta öğreticilik’ eğitimlerinin uzaktan eğitimle yapılmasının önünü açan düzenleme yapıldı. Mesleki eğitim merkezindeki öğrencilerin beceri eğitimi alabilmesi için işletmelerde en az bir usta öğretici olması şartı bulunuyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde, deneyimli ustalar olmasına rağmen iş yoğunlukları nedeniyle usta öğretici belgesi almak için gerekli başvurularda sıkıntı yaşanıyordu. Usta öğretici belgesi için mesleki eğitim merkezlerine gidilmesi de bu eğitimlere başvuru ve katılımları azaltıyordu. Bu durumda iş yeri eğitimi alınacak iş yeri sayısında daralma ortaya çıkıyordu. Ustalık veya iş yeri açma belgesi sahipleri ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanlar, okul ve kurumlarca açılan 40 saatlik iş pedagojisi kursuna katılabiliyor. Kursu başarıyla tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi veriliyor.

MEB'İN YENİ DÜZENLEMESİ

MEB, Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge'de değişiklik yaparak usta öğreticilik eğitimlerinin uzaktan eğitim yolu sunulmasının önünü açtı. Böylece iş kaybı olmadan ve koronavirüs önlemleri kapsamında usta öğretici adaylarının, uzaktan eğitim yoluyla eğitimlerini tamamlayabilmesine olanak sağlandı. MEB ayrıca, usta öğretici sınavlarının elektronik sınav (e-Sınav) olarak yapılabilmesi için de değişikliğe gitti. e-Sınav imkânıyla usta öğretici sınavları sürekli yapılabilecek ve beklemelerin de önüne geçilmiş olacak. Yapılan değişiklikle çalışanların iş gücü kaybı yaşamadan uzaktan eğitim yoluyla da ‘iş pedagojisi’ kursunu almaları ve kurs sonunda yapılacak sınavın, e-Sınav şeklinde yapılması sağlanacak. Bu sayede, ‘usta öğreticilik’ belgesi alan usta sayısının artması ve buna bağlı olarak da çırak öğrenci kayıtlarının artması hedefleniyor.

‘MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNİN KAPASİTESİNİ ARTIRIYORUZ’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, geleneksel çıraklık-kalfalık-ustalık eğitiminin sürdürüldüğü mesleki eğitim merkezi mezunlarının istihdam oranının yüzde 88 dolayında olduğunu söyledi. Bunun oldukça yüksek bir oran olduğuna ve sektörlerin daha fazla kalfa ve ustaya ihtiyaç duyduğuna belirten Özer, bu sebeple mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesini arttırmaya çalıştıklarını anlattı. İşletmelerin beceri eğitimlerinde mesleki eğitim merkezleriyle işbirliği yapabilmeleri için işletmelerinde usta öğretici olması gerektiğini söyleyen Özer, şöyle konuştu:

“Ustalık yeterliliği kazanmış olanlar MEB tarafından açılan iş pedagojisi kurslarını başarıyla tamamlamaları halinde usta öğretici belgesi alabiliyor. Usta öğretici olmak istemelerine rağmen yoğun iş yükü nedeniyle kurslara katılımın düşük olduğunu tespit ettik. Bu sorunu çözmek için esnek bir yapı oluşturduk. Artık bu kurslar uzaktan eğitim yoluyla alınabilecek ve sınavlar da e-Sınav olarak düzenlenebilecek. Ayrıca bu kurslar nedeniyle iş kayıpları da oluşmayacak. Usta öğreticilik belgeleri için uzaktan eğitim önemli. Bakanlığımız, koronavirüs önlemlerinin artırıldığı bir dönemde, uzaktan eğitim teknolojisinin alt yapısını hazırlayarak, eğitim-öğretimdeki olası aksaklıkların önüne geçmek için çalışıyor."