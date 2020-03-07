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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 07.03.2020 - 11:26,Son Güncelleme:/

MEB uyardı... Zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmayın

MEB, dünya üzerinde artan korona-virüs salgını nedeniyle, tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlarını yurtdışına seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

MEB uyardı... Zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmayın
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dünya üzerinde artan korona-virüs salgını nedeniyle, tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlarını yurtdışına seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Bakanlığa bağlı Avrupa Birliği ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 3 Mart tarihinde yayımlanan Yurtdışı Görevlendirme konulu yazıda, koronavirüse bağlı vaka sayısının özellikle komşu ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde arttığına dikkat çekilerek ülkemizde gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin ilgili makamlarca alındığı belirtildi.  Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla yayımlanan yazıda öğrenci, öğretmen ve bakanlık personelinden koronavirüs tehlikesi geçene kadar proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler için zorunlu olmadıkça yurtdışına seyahat etmemeleri istendi.

İşte Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı MEB'in o yazısı:

MEB uyardı... Zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmayın

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