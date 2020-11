MEB ücretsiz yardımcı kaynaklar dağıtmaya başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 18 milyon öğrenciye yönelik ücretsiz ders kitaplarının ardından ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin derslerine yardımcı kaynak niteliği taşıyan 17.5 milyon kitap okullara ücretsiz dağıtıldı. İlkokulda her sınıf seviyesi için ayrı ayrı olmak üzere Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerine özgü hazırlanan 14 çalışma kitabı ilk kez 2020-2021 eğitim öğretim yılında 4 milyon 953 bin 877 öğrenci için ücretsiz dağıtıldı ve ayrıca EBA'da da yayınlandı. Ortaokul kademesinde ise her sınıf seviyesi için ayrı ayrı olmak üzere Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde çalışma sayfaları şeklinde 112 fasikülden oluşan 16 kitap hazırlandı ve EBA'da öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunuldu. Ortaokul düzeyinde hazırlanan ve elektronik ortamda yayınlanacak materyallerden yaklaşık 5 milyon öğrenci yararlanacak.

‘UZAKTAN EĞİTİMİ DESTEKLEYECEK ÇOK SAYIDA MATERYAL GELİŞTİRDİK’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin ve velilerin ders kitabının dışında öğrenciler için çalışma kitabı, kaynak materyal taleplerine yanıt vermek için ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 17.5 milyon kitabın okullara ücretsiz dağıtıldığını söyledi. Selçuk, Bakanlık Merkez Bina'da düzenlenen ‘Kitabım Hep Açık; Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle’ ilkokul çalışma kitapları ve ortaokul dijital çalışma sayfaları tanıtım programına katıldı. MEB olarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi destekleyecek çok sayıda materyal geliştirdiklerini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu kez çok daha kapsamlı bir çalışmayla karşı karşıyayız. Yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütülmesi, ihtiyaçların değişmesi ve farklılaşması bize yeni görevler veriyor. Bunları yerine getirmek için her sınıf düzeyinde eş zamanlı olarak kullanılabilecek çalışmaları ilerletiyoruz. Zamanın ve mekanın genişlediği bir dönem içindeyiz. Çocuklar sadece evde ya da okulda değil her zaman çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda eğitim alıyor. Bu süreçte birtakım kavramları öne çıkarmak istedik, bu kavramları, ‘öğrencilerin ihtiyaçlarını ve farklılaştırılmış öğretimi dikkate almak, çocuklara bireysel gelişimlerine göre kaynaklar sunabilmek ve öğretmenlere destek olmak’ şeklinde sıralayabiliriz. Hep şöyle bir talepte bulunulur, 'ders kitabının dışında öğrenciler için çalışma kitapları, kaynak materyaller olsa'... Tam da velilerimizin, öğretmenlerimizin sıklıkla sorduğu bu sorunun cevabını vermek için bu çalışmayı yaptık. Somut olarak fen bilimleri, matematik, Türkçe, hayat bilgisi, sosyal bilgiler konularında 17.5 milyon kitabı çocuklarımıza ulaştırmış durumdayız. Her bir öğrencimize, her bir okulumuza bunlar ulaştırıldı. Bunlar, 2020-2021 eğitim öğretim yılı içinde çocuklarımızın ders kitaplarının yanı sıra ilave kaynaklar olarak değerlendirmelerini beklediğimiz kaynaklar. Ortaokul sınıfları için de dijital kaynaklar hazırladık. Bu sınıflara yönelik yine matematik, fen bilimleri, Türkçe, sosyal bilgiler, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerine ait toplam 112 fasikülden oluşan 16 kitap hazırlandı ve EBA'da kullanıma sunuldu. Bu materyallerden de 5 milyon öğrencimiz yararlanabilecek. Saha çalışması yaptık, öğretmenin ve velilerin taleplerini dinledik, okuldaki ihtiyaçları incelediklerini, ders işleme sırasındaki eksiklikleri tespit etmeye çalıştık, bu konuda binlerce geri bildirime dayalı olarak içerikleri tasarladık. Uzmanların çok derinlemesine incelemeleri sonunda kitaplar yazıldı. Öğrencilerimiz, etkinlikleri yaparken aslında sadece derslerin kazanımlarıyla ilgili içerikleri görmeyecekler, bir taraftan da hayata dair birçok ipucunu bu kitaplarda görmek ve yaşamı öğrenmek için fırsat sahibi olacaklar. Aktif olarak tecrübe etme, bazı deneyleri yapabilme, aile içerisinde, öğretmenlerle birlikte birçok çalışma kağıdını doldurabilme fırsatına sahipler. İstiyoruz ki çocuklarımız kaynaksız kalmasın, düşünen, üreten çocuklarımızın sayısı artsın. ‘Kitabım Hep Açık’ ifadesinde sadece ders ya da çalışma kitaplarının değil çocukların evlerde yaptığı çalışmalar da var. Bu kapsamda ara tatil için ‘Evde Oyun Var’ isimli kitap hazırlandı. Çocukların çok daha farklı ve fazla kitap okumalarını istiyorum. Kitaplar çocukların zihinsel, duygusal ve dil gelişimleri için çok kritik, bu nedenle ders kitaplarıyla sınırlı olmayan bir çerçeveyi arzu ettik. ‘Derslerde keşke şu tür yayınlar olsa’ temennisi uzun süredir dillendiriliyordu. Bu çalışma hayata geçtiği için çok memnunum. Bunlar sadece salgın dönemi için hazırlanan çalışmalar değil, bundan sonraki yıllar için de çocuklarımızın, velilerimizin hizmetine sunacağımız içerikler. Bu tür bir çalışmanın ara tatil boyunca olduğu gibi ara tatil sonrasında da öğrencilerimiz tarafından okullarda, evlerde kullanılacağını biliyoruz."

ARA TATİL İÇİN UYARI

Bakan Selçuk, ara tatil sürecindeki öğrenci ve velilere hitaben, "Öğrencilerimizden ve velilerden bir ricam var, ara tatil sürecinde zorunlu olmadıkça lütfen evimizde olalım. Salgının seyri, bugünlerde bunu şart koşuyor. Biz eğitimciler olarak elbette okulların hep açık olmasını arzu ederiz ancak şu an salgının seyriyle ilgili koşullar, tedbirleri daha çok ön plana çıkarıyor. Çağrımı yineliyorum, 'maskeni tak' çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var" dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE UZAKTAN EĞİTİM BİR ARADA

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ise COVID-19 salgınının uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin bir arada sürdürülmesini zorunlu kıldığını belirterek, koşulların öğrencilerin gelişimsel ve öğrenme farklılıklarını daha fazla dikkate almayı gerektirdiğini söyledi. Bu durumun, öğrencilerin kendi kendine ve ebeveyn desteğiyle öğrenme süreçlerinin desteklenmesini de zorunlu kıldığına dikkati çeken Gençoğlu, bu bağlamda ders kitaplarının yanı sıra basılı veya elektronik ortamda zengin içerikler üreterek zorlu süreci öğrencilerin ve öğretmenlerin daha kolay atlatmaları için çalıştıklarını anlattı.