MEB Temel Eğitim Genel Müdürü’nden ailelere LGS tavsiyeleri

Öğrenme tutkularını destekleyin: Bilginin bol olduğu ve olacağı gelecekte sürekli öğrenmek ve öğrendiklerinden yola çıkarak yeni fikirler ve eylemler ortaya koymak önemli. Bu nedenle ebeveynler tarafından çocukların öğrenme tutkuları desteklenmeli.

Empati kurun: Ebeveynler kaygının nasıl işlediğini bilmek istiyorsa, öncelikle çocukları anlamaya çalışmalı. Bir çocuk yüksek kaygı yaşıyorsa zihninde olumsuz düşünceler var demektir. Bu düşüncelerinin normal olduğu bilinmeli bu ona ifade edilmeli. Öğüt verme ve çocukların hoşlanmadıkları, çoğunlukla inandırıcı bulmadıkları destek sözlerinden kaçınılmalı.

Gerçekçi olun: Çocuğun yetenekleri üstünde bir beklenti, onun sınav sürecine herhangi bir katkı sunmayıp hatta başarısız olmasına neden olurken normal sınırlarda beklenti onları motive eder. Yüksek beklenti kadar beklentinin olmaması da çocukta umutsuzluğa, çaresizliğe ve yüksek kaygıya neden olur.

Duygularına odaklanın: Çocukların davranışlarında kaygı olmayabilir ama duygularında kaygı yaşanabilir. Bu nedenle çocukların duygularını davranışlarından çözümlemek yerine onları dinleyerek, onlarla zaman geçirerek, eleştiri ve öneri içermeyen ve daha fazla dinlemenin olduğu konuşmalar yapmak en doğru yöntem olacaktır.

Destekleyici olun: Sakin olun, duygularını anlayın, kabul edin. Ayrıca çabalarını övün. “Hiç çalışmadın geleceğini mahvediyorsun” cümlesi yerine “Senin için zor bir yıl oldu ama elinden geleni yaptın” cümlesi daha destekleyicidir.

Kendinizi suçlamayın: Ebeveynler şu cümlelerden uzak durmalı; “Çocuğumu yanlış yetiştiriyorum.”, “Elimden geleni yapıyorum ama olmuyor.”, “Ben iyi bir anne, iyi bir baba değilim.” Yaşadığınız yüksek kaygı çocukların da kaygı yüklenmesine ve mutsuz aile olmanıza neden olacaktır. Öncelikle kendinize karşı hakkaniyetli olun.

SÜRECİ YÖNETİN

LGS’ye giren bir çocuk ergenlik döneminin başlarındadır. Ergenlikten kaynaklı değişimin verdiği sorunlarla uğraşan çocuk bir de sınava yüklenen yanlış anlamların verdiği baskı ile de mücadele etmek zorunda kalır. Sadece sınava dayalı bir hayat, sınavın yönettiği ailelere neden olurken asıl olması gereken sınav sürecini yöneten aile olabilmektir.

ÖSYM: SINAVIN ERTELENMESİ ZOR

2 milyon 433 bin 219 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ertelenmesi konuşulurken, ÖSYM kaynakları ertelemenin pek mümkün olmadığı görüşünde. Yetkililer, 20 Mayıs’tan itibaren 2020-YKS soru hazırlama aşamalarına katılan ekibin, ‘Kapalı Dönem’ denilen sınav hapsine girdiğini belirterek şunları söyledi: “Herhangi bir erteleme durumunda soruların tekrar hazırlanıp, ekibin aynı süreci tekrar yaşaması gerekiyor. Ayrıca sınav için salonlar, sınav görevlileri belirlendi. Erteleme çok acil bir durum olmadığı sürece zor görünüyor. Ancak Bilim Kurulu böyle bir karar alırsa ÖSYM de buna uymak zorunda kalacak.” ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de “Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sorunsuz şekilde uygulandı. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte önerileri doğrultusunda tüm hazırlıklar yapıldı, tüm önlemler alınıyor. Kurum sınavı yapmaya hazır” dedi.