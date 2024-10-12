MEB Robot Yarışması için geri sayım başladı... Erzurum’da teknoloji şöleni

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen ve bu yıl 16’ncısı düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması, 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleşecek. Genç yeteneklerin teknoloji alanındaki becerilerini sergileyebilecekleri yarışmada, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri yarışacak. MEB yarışmayı, “Geri Sayım Başladı, Heyecan Dorukta” paylaşımıyla duyurdu. Robot Yarışması ile hem gençlerin teknolojik yetkinliklerini geliştirmesi hem de uluslararası platformda ses getiren projelere zemin hazırlanması hedefleniyor.

13 KATEGORİDE HEYECAN YAŞANACAK

Yarışma, teknolojinin farklı dallarında yeteneklerini göstermek isteyen katılımcılar için 13 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Ortaokul ve dengi okullara hitap eden Temel Seviye Çizgi İzleyen, Tasarla-Çalıştır ve Tozkoparan Robot gibi kategorilerin yanı sıra, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo, Yumurta Toplama ve Otonom Araç gibi daha ileri seviyelerde zorluk içeren kategoriler de bulunuyor. Yarışmanın en dikkat çeken kategorileri arasında ise RC Sabit Kanat Uçak ve Su Altı Robot (SAR) gibi yenilikçi alanlar yer alıyor.

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ÖNCÜ KURULUŞLAR ROBOT TEKNOLOJİSİ İÇİN BİR ARADA

MEB’in Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün organizasyonunda düzenlenen bu büyük teknoloji buluşması, TÜBİTAK, TEKNOFEST ve TİKA gibi Türkiye’nin önemli kurumlarının desteğiyle uluslararası düzeyde bir etkiye sahip. Bu iş birlikleri sayesinde, yarışmanın sadece Türkiye içindeki katılımcılarla sınırlı kalmayıp, uluslararası alanda da dikkat çeken bir organizasyon olmasına katkı sağlanıyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL 12 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ YARIŞTI

Geçtiğimiz yıl Bursa’da yapılan 15’inci Uluslararası MEB Robot Yarışması’na 81 il ve 18 ülkeden 12 bin 716 öğrenci 4 bin 733 robot ile katılmıştı. Türkiye dışından katılım sağlayan öğrencilerin ülkeleri ise Azerbaycan, KKTC, Arnavutluk, ABD, Bosna Hersek, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Libya, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Ürdün ve Yunanistan olarak kaydedilmişti. Bu yılki yarışma için de yurt içi ve yurt dışından oldukça fazla başvuru yapıldığı bildirildi.

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10’uncu sınıf Gazetecilik alanı öğrencisi Efe Erten ve 10’uncu sınıf Radyo Televizyon alanı öğrencisi Mustafa Said Araç

DEMİRÖREN MEDYA LİSESİ DE YARIŞMADA YER ALIYOR

Yarışmaya katılacak önemli okullar arasında, Türkiye’nin ilk ve tek medya lisesi olan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yer alıyor. Geleceğin medya ve teknoloji öncüleri olan öğrenciler, teknik danışman Murat Halıcı eşliğinde yarışmaya hazırlanıyor. 10’uncu sınıf Gazetecilik alanı öğrencisi Efe Erten ve 10’uncu sınıf Radyo Televizyon alanı öğrencisi Mustafa Said Araç, Mini Sumo kategorisinde iki farklı robotla yarışarak, teknoloji alanındaki yeteneklerini sergileyecekler.