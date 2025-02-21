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MEB robot yarışması başvuruları

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#MEB Meslekî Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü#TÜBİTAK#MEB
MEB robot yarışması başvuruları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 11:39

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-24 Mayıs tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması için başvurular başladı. Bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek yarışmanın teması "Köklerden geleceğe eğitim, teknoloji, üretim" olarak belirlendi. 

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Yarışma, MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, TÜBİTAK ve TİKA iş birliğiyle 21-24 Mayıs’ta Kayseri'de düzenlenecek. Teması "Köklerden geleceğe eğitim, teknoloji, üretim" olarak belirlenen yarışma, "Teknolojinin Kodları Bu Yıl Kayseri'de Yazılıyor" sloganıyla gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR 2 MAYIS’A KADAR SÜRECEK
Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin teknik becerilerini sergileyebileceği yarışmada "Çizgi İzleyen Temel Seviye, Hızlı Çizgi İzleyen, Mini Sumo, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Otonom Araç, Su Altı Robot (SAR), Endüstriyel Robotik Kol, Serbest Proje" gibi on beş farklı kategori yer alacak. Yarışmaya başvurular, 2 Mayıs'a kadar https://robot.meb.gov.tr adresi veya MEB Robot Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.

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#MEB Meslekî Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü#TÜBİTAK#MEB

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