MEB Personel Genel Müdürü olarak atanmasının ardından araştırılan isim olan Ömer İnan, pek çok vatandaş tarafından biyografisi ile merak ediliyor. Hamza Aydoğdu'nun yürüttüğü personel genel müdürlüğü görevi, Aydoğdu'nun vali olarak atanmasıyla birlikte boşalmış ve bu konuma Ömer İnan getirilmişti. Peki, MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

ÖMER İNAN KİMDİR?

1976 Samsun doğumlu olan Ömer İnan, Milli Eğitim Bakanlığı'nda daire başkanlığı yaptığı dönemde Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başlamasıyla birlikte özel kalem müdürü olmuştu. Bir süredir Özel Kalem müdürü görevini başarılı bir şekilde yürüten Ömer İnan, 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren Hamza AYDOĞDU'dan boşalan koltuğu devralmış oldu.

Ömer İnan'ın yeni görevine atanması, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran tarafından şu sözlerle duyuruldu;

"Değerli Dostlar,

Millî Eğitim Bakanlığı’nda uzun süre çok başarılı bir şekilde görev yapan Değerli Kardeşim Hamza AYDOĞDU Bey Aksaray Valisi olarak atanmıştır. Yeni görevinde sağlık, sıhhat içinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun.

Selefi olarak aynı başarıyı yürüteceğine inandığımız Özel Kalem Müdürü Kardeşimiz Ömer İNAN Beye de yeni görevinde başarılar dilerken büyük bir aile olduğumuz gerçeğini asla unutmayacağımızı tekrar hatırlatmak isterim.

Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."