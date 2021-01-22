MEB öğrenci nakil ve geçiş işlemi başladı! İşte E devlet öğrenci nakil ekranı

MEB öğrenci nakil ve geçiş işlemlerinin başladığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri açıldı. Nakil işlemleri E-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ yazarak giriş yapıp E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

ÖĞRENCİ NAKİL VE GEÇİŞ İŞLEMLERİ BAŞLADI

MEB'in internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında daha önce resmi/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemlerinin öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğu hatırlatıldı.

Salgınının yayılma hızının düşmesi, etkilerinin azalması, hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi adına nakil ve geçiş işlemlerinin açılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38'inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir."

NASIL YAPILIR?

Öğrenci nakil ve geçiş işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra gerçekleşecek. E devlet ekranında E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerine tıklandıktan sonra işlemler tamamlanacak.

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