MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMEB öğrenci nakil ve geçiş işlemi başladı! İşte E devlet öğrenci nakil ekranı
GeriEğitim MEB öğrenci nakil ve geçiş işlemi başladı! İşte E devlet öğrenci nakil ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Haber Giriş: 22.01.2021 - 21:40 | Son Güncelleme:

MEB öğrenci nakil ve geçiş işlemi başladı! İşte E devlet öğrenci nakil ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MEB öğrenci nakil ve geçiş işlemi başladı! İşte E devlet öğrenci nakil ekranı
Abone Olgoogle-news

Öğrenci nakil ve geçiş ekranı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklama ile açıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında durdurulan okul öncesi, ilköğretim ve liselerde nakil işlemleri yeniden başladı. MEB'den yapılan açıklamaya göre, öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verildi. Nakil işlemleri e Devlet ve e Okul ekranı üzerinden gerçekleşecek. İşte, e devlet MEB öğrenci nakil geçiş ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

MEB öğrenci nakil ve geçiş işlemlerinin başladığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri açıldı. Nakil işlemleri E-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ yazarak giriş yapıp E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

ÖĞRENCİ NAKİL VE GEÇİŞ İŞLEMLERİ BAŞLADI

MEB'in internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında daha önce resmi/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemlerinin öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğu hatırlatıldı.

MEB öğrenci nakil ve geçiş işlemi başladı İşte E devlet öğrenci nakil ekranı

Salgınının yayılma hızının düşmesi, etkilerinin azalması, hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi adına nakil ve geçiş işlemlerinin açılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38'inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir."

NASIL YAPILIR?

Öğrenci nakil ve geçiş işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra gerçekleşecek. E devlet ekranında E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerine tıklandıktan sonra işlemler tamamlanacak.

E DEVLET GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle