MEB, ‘öğrenci başarı araştırması’ ve ‘e-Sınav’lar için yeni yatırımlar yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ‘2020 Yılı Yatırım Programı’na göre, eğitimde ölçme ve değerlendirme kapasitesini artırmak için 2020'de 16 milyon liralık yeni yatırımlar yapacak. ‘2020 Yılı Yatırım Programı’ndan derlenen bilgilere göre, bütçeden bu yıl eğitime 11 milyar 89 milyon 400 bin liralık yatırım yapılması öngörülüyor. MEB, bu yatırımların 16 milyonluk kısmını ölçme ve değerlendirme kapasitesini arttırmak için kullanacak. 2023 Eğitim Vizyonu'nda ölçme için ayrı bir başlık açan MEB, bu alana yönelik yeni yatırımlarının ayrıntılarına programda yer verdi. Bu kapsamda, eğitim sistemindeki tüm sınavların amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenleneceği, akademik başarının ölçülmesinde kullanılan ölçütlerin ve değerlendirme biçimlerinin çeşitlendirileceği, ölçme değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı bütünleşik bir anlayışın ortaya konulacağı hedef olarak belirlenmişti. Bu çerçevede ilk adımı geçen yıl atan MEB, sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın kararların işleyişini öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görebilmek amacıyla Öğrenci Başarı İzleme Araştırması yapmaya başladı. Bakanlık, bu araştırmanın yanı sıra geçen yıl farklı alanlarda kapsamlı ölçme çalışmaları da başlattı. İlk kez Türkçe dört beceride (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) sınav yapıldı ve sonuç raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Öğrenci başarı araştırmalarının destekleme ve yetiştirme kurslarını kapsaması için ilave bir adım atarak Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Yönergesi'nde 2019'da değişiklik yapan MEB, bu kurslarda her dönem sonunda 5’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm seviyelerde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinden izleme ve değerlendirmeye yönelik öğrenci başarı araştırması gerçekleştirdi. Bu araştırmalardan elde edilen çıktılarla yapılan analizler doğrultusunda, ölçme ve değerlendirme süreçlerini iyileştirme çalışmalarını sürdüren bakanlık, destekleme ve yetiştirme kurslarındaki öğrencilere yardımcı olmak için 5, 6, ve 7’nci sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden 2 bin 640 sorudan oluşan soru paketini de öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sundu. Eğitimde ölçme, değerlendirme çalışmalarına ayrı bir önem veren Bakanlık, bu yıl da çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Bu çerçevede MEB, 2020 Yatırım Programı'nda ölçme, değerlendirme ve izleme konuları için özel başlık açtı. 16 milyon liralık bütçe ayıran bakanlık, bu yıl ölçme ve değerlendirme için yeni altyapı yatırımları yapacak. Bakanlığın ölçme, değerlendirme, uygulamaları izleme ve geliştirme ile ‘Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi’ çalışmaları için 10 milyon lira ayırması planlanıyor. e-Sınav merkezlerinin altyapısının güçlendirilmesi için de 6 milyon lira ayrılması hedefleniyor.

E-SINAV KAPASİTESİ ARTTIRILACAK

MEB ölçme ve değerlendirme hizmetlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bakanlık olarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne özel önem verdiklerini söyledi. 2019'da özellikle sınavlarla ilgili fiziki kapasiteyi arttırmak için önemli yatırım yaptıklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

“81 ilde elektronik sınav yapabilme kapasitesini bu yıl önemli oranda arttıracağız. 2020'de tüm il ve ilçelerimizde e-Sınav kapasitemizi arttıracağız. Planlamalarımızı yaptık. Diğer taraftan 81 ilde kurulumunu tamamladığımız ölçme değerlendirme merkezlerimizin kapasitelerini artırmaya devam edeceğiz. Bu merkezleri, özellikle kendi ulusal öğrenci başarı araştırmalarımızda kullandığımız gibi PISA ve TIMSS gibi uluslararası öğrenci başarı araştırmalarında da aktif kullanacağız. Bakanlıkta Ulusal İzleme ve Değerlendirme Birimi kurmayla ilgili çalışmalarımız öğrenci başarı araştırmalarıyla birlikte devam ediyordu. Bu süreç tamamlandı ve birimimizi 2020 itibarıyla kurduk. Bu yıl Ulusal İzleme ve Değerlendirme Birimimizi güçlendirmek için yoğun yatırımlar yapacağız. Böylece durum tespiti için ölçme imkânlarımızın kapasitesini sürekli arttırırken ölçme sonunda elde ettiğimiz verileri değerlendireceğiz ve iyileştirmeye yönelik eylem planlarımızı belirleyerek uygulamaya koyacağız. İyileşmeleri de sürekli izleyebileceğiz. Böylece eğitim sistemimiz içerisinde sürekli iyileştirme kültürünü güçlendireceğiz."