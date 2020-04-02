MEB, metni Braille alfabesine çeviren program geliştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, öğretmenlerin geliştirdiği ve görme engelli öğrenciler için yazıyı Braille alfabesine çeviren program, ücretsiz kullanıma sunuldu. Bakanlık, koronavirüs salgını nedeniyle bir taraftan öğrencilere uzaktan eğitimle ilgili desteklerini sürekli artırırken diğer taraftan da üretime yönelerek ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli üretimine öncelik verdi.

Konya'da, görme engelli bireyler için herhangi bir metni Braille alfabesine çeviren yazılım geliştirildi. Konya Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu öğretmenlerinden Nusret Başçiftçi'nin koordinatörlüğünde, Adem Fesli, Levent Vural ve Faruk Eker'in geliştirdiği ‘bir metni yazıdan kabartmaya (Braille alfabesine) çeviren program’ ücretsiz kullanıma sunuldu. Görme engelli bireylerin okuyup yazmaları için geliştirilen ve uluslararası alanda da genel bir geçerliliği olan kabartma yazıyla ilgili Konya'daki öğretmenler tarafından geliştirilen uygulamanın, görme engelli bireylerin eğitimine büyük katkı sağlayacağı ifade belirtildi. Eş değer uygulamaların erişimine, dünyanın farklı noktalarında çok pahalı bir bedel karşılığında imkân sağlandığı, bu sebeple hem Türkiye'de hem de dünyanın pek çok yerinde bu uygulamalardan yeterince faydalanılamadığı vurgulandı.

‘BUGÜNLERDE GÜZEL HABERLER ALMAK HEPİMİZİ MUTLU EDİYOR’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyanın zorlu günlerden geçtiğini, bakanlık olarak tüm imkânlar ve kapasiteyle öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların hizmetinde olduklarını belirtti. Her geçen gün ekipleriyle birlikte verilen hizmetlerin kapasitesini arttırırken, hizmetlerin kalitesini de iyileştirdiklerini söyleyen Selçuk, Konya'daki öğretmenlerin başarısıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Konya'da arkadaşlarımız uzun zamandır çalıştıkları projeyi başarıyla tamamladı. Bugünlerde güzel haberler almak hepimizi mutlu ediyor. Geliştirilen yazılımla artık görme engelli yavrularımıza eğitim materyallerini daha kolay ulaştırabileceğiz. Bu programa en yaygın dillerin desteğini de ekleyip uluslararası kullanıma da açacağız. Sürece katkı veren Konya İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük'e, Nusret Başçiftçi ve projede yer alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."