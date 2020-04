MEB LGS nisan ayı örnek soruları yayında! LGS 2020 ne zaman yapılacak?

LGS örnek soruları her ay yayınlanıyor. Sınava girecek olan öğrenciler bu sorulara bakarak alıştırmalar yapıyorlar. LGS kapsamındaki merkezi sınav birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak. 7 Haziran’da yapılacak olan LGS iki oturum halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum saat 09.30'da ve ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak.

LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI YAYINDA

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ikinci soru kitapçığını //odsgm.meb.gov.tr ve meb.gov.tr adresinden erişime açtı.

LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2020 yılında 7 Haziran’da yapılacak.

Sınav, iki oturum halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum saat 09.30'da ve ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak.

2020 LGS'de sınav, oturumlar, sınav süreleri ve soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı.

Tek değişiklik soruların sorulacağı müfredat ve kazanımlar kısmında oldu. Bu kapsamda sınav, 2019-2020 öğretim yılında 8'inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak.

Birinci oturumda 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, ikinci oturumda da matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınav için başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.

2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Kılavuzda listesi ve kontenjanları verilen merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslar yer aldı.

Buna göre, LGS kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç tüm 8'inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.