MEB Kültür Yayınları mobil uygulamada

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Ücretsiz olarak sunulan ‘MEB Kültür Yayınları’ mobil uygulamasıyla Öğretmen Yazarlar, Dünya Klasikleri, Dünya Edebiyatı, Türk Dünyası, Türk Klasikleri, Türk Edebiyatı, Şark-İslam Klasikleri, Çocuk Yayınları ve Eğitim Yayınları Dizileri olarak yayımlanan eserlerin tamamına erişilebiliyor. Bakanlığın geçmişten günümüze çok sayıda eser yayımladığını ve bu eserlere daha çok kişinin erişimi için dijital platformların önemli olduğuna değinen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Eserleri hem web sayfamızdan yayımladık hem de ‘MEB Kültür Yayınları’ mobil uygulamamız ile erişilebilirliğini artırdık. Yeni eserleri yayımladıkça aynı uygulamalara aktarmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bir taraftan her okula kütüphane kurarak okuma ve araştırma kültürünü okullarımızda yaygınlaştırmaya çalışırken diğer taraftan dijital kütüphaneler de oluşturmaya ve zenginleştirmeye devam edeceğiz” dedi.