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MEB kitap sayısını 100 milyona çıkarıyor

#Meb#Kitap#Kütüphane
MEB kitap sayısını 100 milyona çıkarıyor

Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında, 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapıldı. Yeni kütüphanelerin yapımıyla tüm okullardaki kitap sayısı da artmaya başladı.

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KİTAP SAYISI 1 YILDA 58 MİLYON ARTACAK

Projeden önce kütüphanelerde 28 milyon 677 bin 694 kitap varken bu sayı, yeni kütüphanelerin yapılması ve mevcut kütüphanelerin kitap açısından zenginleştirilmesi ile 41 milyon 770 bin 132’ye yükseldi. MEB, 2022 yılı sonunda, kütüphanelerdeki kitap sayısını 100 milyona çıkarmayı hedefliyor. Proje öncesi Türkiye’de okul kütüphanelerinde öğrenci başına 1,89 kitap düşerken bu sayı, iki ay gibi kısa sürede 2,76’ya yükseldi.

ZİRVEDE GÜMÜŞHANE VAR

2021 yılı sonu itibarıyla öğrenci başına düşen kitap sayısında 9,65 kitap ile Gümüşhane birinci oldu. Gümüşhane’yi, 9,53 kitap ile Bayburt ve 8,56 kitap ile Ardahan izledi.

Öğrenci başına düşen kitap oranının en yüksek olduğu ilk 15 il sıralaması şöyle:

Gümüşhane: 9,65

Bayburt: 9,53

Ardahan:8,56

Tunceli: 8,06

Artvin: 6,44

Kastamonu: 6,23

Nevşehir: 6,09

Yozgat: 5,68

Rize: 5,49

Trabzon: 5,46

Erzurum: 5,37

Sinop: 5,36

Burdur: 5,34

Çankırı: 5,28

Tokat: 5,11

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YENİ HEDEF, ÖĞRENCİ BAŞINA 6,6 KİTAP

2022 yılı sonunda 100 milyon kitap hedefine ulaşıldığında Türkiye’de okul kütüphanelerinde öğrenci başına düşen sayı, 6,6’ya çıkacak. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “Bu proje ile okullarımızdaki kitap sayıları da önemli ölçüde arttı. Yeni yaptığımız kütüphanelerle, kütüphanelerdeki kitap sayımız 41 milyon 770 bin 132’ye yükseldi. Bu proje ile okullarımızdaki kütüphanelerde öğrenci başına düşen kitap sayısı, iki ay gibi kısa sürede 1,89’dan 2,76’ya yükseldi. 2022 yılında kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece öğrenci başına düşen kitap sayısı, 6,6’ya yükselmiş olacak. Süreci başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, 81 ilimizde millî eğitim müdürlerinizi, ilçe müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum.”

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#Meb#Kitap#Kütüphane

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